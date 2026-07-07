Ξεκινώντας από μια καθημερινότητα γεμάτη στερήσεις, όπου στα 11 της χρόνια ήταν ήδη ο οικονομικός στυλοβάτης του σπιτιού της, η Jo Malone εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα στον κόσμο της ομορφιάς. Η ζωή της, όμως, ήταν μια διαρκής μάχη.

Όταν διαγνώστηκε με σοβαρή νόσο στα 38 της, πάλεψε και βγήκε νικήτρια, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις. Το τίμημα, ωστόσο, ήταν βαρύ καθώς έχασε προσωρινά την όσφρησή της και υποχρεώθηκε να αποχαιρετήσει το ομώνυμο brand της. Δεσμευμένη από ρήτρες μη ανταγωνισμού ακόμα και όταν έγινε καλά, βρήκε τη δύναμη να γεννηθεί ξανά από τις στάχτες της.

Ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της

Με το «Jo Loves», απέδειξε ότι το ταλέντο και η επιμονή δεν μπορούν να περιοριστούν από κανένα συμβόλαιο.

«Αγαπώ τη ζωή μου. Λατρεύω την ταχύτητα με την οποία ζω… Λατρεύω την περιπέτεια!» είχε δηλώσει η Jo Malone μιλώντας στη Telegraph πριν δύο χρόνια. Η Βρετανίδα επιχειρηματίας που πούλησε τo πρώτo της brand – Jo Malone London – στην Estée Lauder το 1999 για εκατομμύρια, στέκεται ξανά στα πόδια της, δίνοντας ένα μάθημα ζωής σε όλους!

Πρόσφατα η 63χρονη επιχειρηματίας αποδέχθηκε το κάλεσμα του προέδρου του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος), Κώστα Γεράρδου, και μίλησε για την επιχειρηματικότητα κι όχι μόνο, εμπνέοντας μέσα από το δικό της success story.

«Η επιχειρηματίας μέσα μου γεννήθηκε πολύ πριν δημιουργήσω την πρώτη μου εταιρεία», είπε η ίδια στο πρώτο M.O.RE. – Masters of Retail Summit 2026 του ΣΕΛΠΕ.

«Μεγάλωσα σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν εξαιρετικά δημιουργικοί, αλλά εγώ ήμουν κατά κάποιον τρόπο η ενήλικη του σπιτιού», είπε, γυρίζοντας πίσω στα παιδικά της χρόνια.

Ο πατέρας της ήταν αρχιτέκτονας, ζωγράφος, ταχυδακτυλουργός και δεινός παίκτης πόκερ. Η μητέρα της εργαζόταν στον χώρο της ομορφιάς.

«Από τους δύο τους κληρονόμησα τη δημιουργικότητα», ανέφερε.

Άρχισε να φτιάχνει μόνη της κρέμες προσώπου

Μεγάλωσε κοντά στο Bexleyheath, μια πόλη στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στην Αγγλία, στην περιοχή Bexley.

«Στα 11 μου ήμουν η μοναδική που έφερνε χρήματα στο σπίτι», είπε η Malone.

Η μητέρα της είχε υποστεί σοβαρή ψυχική κατάρρευση, ο πατέρας της δεν μπορούσε να διαχειριστεί την καθημερινότητα και η ίδια βρέθηκε να μεγαλώνει τη μικρότερη αδελφή της, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να εξασφαλίσει τα προς το ζην. «Ήμουν γεννημένη το 1963, σε μια πολύ διαφορετική εποχή. Η κοινότητα μάς πρόσεχε, οι γείτονες χτυπούσαν την πόρτα για να δουν αν ήμασταν καλά», θυμήθηκε.

Τότε άρχισε να φτιάχνει μόνη της κρέμες προσώπου στην κουζίνα του σπιτιού. Όχι επειδή ονειρευόταν να γίνει επιχειρηματίας, αλλά επειδή έπρεπε να επιβιώσει. «Είμαι σοβαρά δυσλεξική. Δεν μπορούσα να διαβάσω μια συνταγή. Μύριζα το αμυγδαλέλαιο, το άγγιζα και ήξερα αν χρειαζόταν ακόμη δύο βαθμούς θερμοκρασία. Έτσι έμαθα να εμπιστεύομαι τη μύτη μου, όπως ένας σκύλος εμπιστεύεται τη δική του», είπε, περιγράφοντας πώς η μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής της μετατράπηκε τελικά στο μεγαλύτερο ταλέντο της.

«Η δημιουργικότητα είναι ο τραπεζικός μου λογαριασμός. Είναι το μοναδικό κεφάλαιο που είχα ποτέ», είπε. Δεν είχε χρήματα, ούτε επενδυτές. Είχε μόνο τη δημιουργικότητά της.

Λίγο αργότερα ήρθε και το πρώτο μάθημα στις πωλήσεις. Τα Σαββατοκύριακα ακολουθούσε τον πατέρα της στις υπαίθριες αγορές, όπου εκείνος πουλούσε τους πίνακές του. «Ο πατέρας μου δεν πουλούσε ποτέ έναν πίνακα σε κάποιον που δεν του άρεσε. Τον έστελνα να πάρει καφέ και σάντουιτς και όσο έλειπε εγώ πουλούσα έναν πίνακα. Ήξερα ότι στο σπίτι δεν υπήρχε φαγητό», αφηγήθηκε, προκαλώντας ακόμη ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Από εκείνη την εμπειρία κράτησε ένα μάθημα που, όπως είπε, δεν άλλαξε ποτέ. «Έχεις δέκα δευτερόλεπτα για να πεις την ιστορία σου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει». Εκεί, όπως είπε, κατάλαβε ότι οι άνθρωποι δεν αγοράζουν ποτέ μόνο ένα προϊόν. Αγοράζουν την ιστορία που το συνοδεύει.

Το πρώτο της κατάστημα στο Λονδίνο

Η Jo Malone CBE δεν μίλησε ποτέ για την επιτυχία της ως ατομικό επίτευγμα. Αντίθετα, επέμεινε ότι τίποτα δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον σύζυγό της, Gary Willcox.

«Όταν γνωριστήκαμε δεν είχαμε τίποτα. Κυριολεκτικά τίποτα. Κοιμόμασταν πάνω σε ένα κομμάτι αφρολέξ στο πάτωμα, γιατί δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε ούτε κρεβάτι», θυμήθηκε.

Τα επόμενα χρόνια εργάστηκε ως αισθητικός και άρχισε να δημιουργεί τα δικά της προϊόντα περιποίησης για τις πελάτισσές της. Δεν υπήρχε επιχειρηματικό σχέδιο ούτε επενδυτές. «Δεν είχα χρήματα για διαφήμιση. Το μόνο που είχα ήταν οι πελάτισσές μου. Εκείνες μιλούσαν η μία στην άλλη», αποκάλυψε.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε σχεδόν τυχαία. Ένα αρωματικό έλαιο που είχε δημιουργήσει ως δώρο για λίγες πιστές πελάτισσες άρχισε να ζητείται ολοένα και περισσότερο. Χωρίς να το έχει σχεδιάσει, είχε γεννηθεί το πρώτο προϊόν της Jo Malone London.

«Δεν πουλούσα προϊόντα. Πουλούσα μια ιστορία», είπε. Οι άνθρωποι, εξήγησε, δεν αγοράζουν ένα άρωμα. Αγοράζουν τις αναμνήσεις που ξυπνά. «Το πρώτο φιλί. Την πρώτη αγκαλιά. Τη στιγμή που γνώρισες τον άνθρωπο της ζωής σου. Αυτές είναι οι ιστορίες που δημιουργούν τη σύνδεση με ένα brand».

Η συνέχεια είχε και μια δόση… τύχης. Όταν άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Λονδίνο, οι Financial Times δημοσίευσαν κατά λάθος λάθος ημερομηνία για τα εγκαίνια. «Νόμιζα ότι όλα είχαν καταστραφεί», είπε γελώντας. Τελικά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Όταν άνοιξαν οι πόρτες, ο κόσμος περίμενε ήδη απ’ έξω.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, την πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας του καταστήματος μπήκε ένας επενδυτής και της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει την εταιρεία. «Του είπα “όχι”. Δεν ήμουν έτοιμη να την αφήσω», θυμήθηκε.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας

Τότε ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα. «Οι γιατροί μού είπαν να βάλω τη ζωή μου σε τάξη. Πιθανότατα είχα περίπου εννέα μήνες ζωής», θυμήθηκε. Η διάγνωση ήταν επιθετικός καρκίνος του μαστού.

Για λίγα δευτερόλεπτα, όπως παραδέχθηκε, κατέρρευσε. «Έκλαψα. Και μετά είπα στον εαυτό μου: “Δεν άφησα ποτέ κανέναν να μου πει ποια πρέπει να είμαι. Δεν θα αφήσω κανέναν να μου πει πότε θα πεθάνω. Σήκω και πολέμησε”».

Ακολούθησαν δύο χρόνια θεραπειών, χειρουργείων και αποκατάστασης. «Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είμαι ακόμη εδώ», είπε, αποσπώντας ίσως το πιο θερμό χειροκρότημα της βραδιάς.

Η μάχη με σοβαρή νόσο κερδήθηκε. Όμως η επόμενη δοκιμασία ήταν αυτή που δεν περίμενε ποτέ. «Η χημειοθεραπεία μού στέρησε την όσφρηση. Δεν μπορείς να είσαι αρωματοποιός όταν δεν μπορείς να μυρίσεις», είπε.

Αποχώρησε από την εταιρεία που έφερε το όνομά της. Η ειρωνεία ήταν ότι έναν μήνα αργότερα η όσφρησή της επέστρεψε. Εκείνη όμως δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Η συμφωνία μη ανταγωνισμού που είχε υπογράψει μετά την εξαγορά της εταιρείας την κρατούσε μακριά από το αντικείμενο που αγαπούσε περισσότερο.

Η δεύτερη ζωή

Για πέντε χρόνια δεν μπορούσε να δημιουργήσει ούτε ένα άρωμα. Και όταν τελικά ίδρυσε τη Jo Loves, τίποτα δεν εξελίχθηκε όπως είχε φανταστεί. «Τα δύο πρώτα χρόνια τα έκανα όλα λάθος», είπε με ειλικρίνεια. «Λάθος διανομή. Λάθος συσκευασία. Λάθος στρατηγική. Το μόνο που είχα κάνει σωστά ήταν αυτό που υπήρχε μέσα στο μπουκάλι».

Εκεί, όπως είπε, εμφανίστηκε ξανά ο άνθρωπος που είχε σταθεί δίπλα της από την πρώτη ημέρα. «Ήθελα να τα παρατήσω. Ο Gary μού έλεγε: “Μία ακόμη μέρα. Μία ακόμη εβδομάδα. Έναν ακόμη μήνα”. Δεν με άφησε ποτέ να εγκαταλείψω».

Κοιτάζοντας πίσω, παραδέχθηκε ότι εκείνη η δεύτερη αρχή τής έδωσε ίσως το σημαντικότερο μάθημα της ζωής της. «Μην πάρεις ποτέ μια απόφαση που αλλάζει τη ζωή σου σε μια κακή μέρα», είπε, με την αίθουσα να ξεσπά ξανά σε χειροκροτήματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jo Malone CBE | Fragrance Designer & Storyteller (@jomalonecbe)

Οι celebrities που έχουν αδυναμία στο brand Jo Malone London

Πολλά διάσημα πρόσωπα έχουν δηλώσει την προτίμησή τους στα αρώματα του οίκου Jo Malone London. Οι celebrities επιλέγουν συνήθως τις πιο κλασικές και εμβληματικές δημιουργίες του brand:

Η Meghan Markle έχει επιλέξει το Wild Bluebell και το Wood Sage & Sea Salt.

Η Katie Holmes και η Olivia Palermo προτιμούν το Orange Blossom ενώ η Oprah Winfrey και η Victoria Beckham επιλέγουν το Grapefruit.

Η Jo Malone τον τελευταίο χρόνο συνεργάζεται επίσης με το ZARA, έχοντας δημιουργήσει μία σειρά αρωμάτων που έχουν αγαπηθεί και ξεπουλάνε αμέσως μόλις κυκλοφορούν στα καταστήματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jo Malone CBE | Fragrance Designer & Storyteller (@jomalonecbe)

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