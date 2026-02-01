Η Evangelia συγκινήθηκε μιλώντας για τη γιαγιά της και τις πιο γλυκές αναμνήσεις από την Κρήτη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή της ΕΡΤ για την Eurovision το Σάββατο 31 Ιανουαρίου.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε εκεί για να μιλήσει για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό, οι παρουσιαστές θέλησαν να μάθουν και λίγα πράγματα για την προσωπική της ζωή, φέρνοντας στη μνήμη της παιδικές στιγμές με τη γιαγιά της.

Η τραγουδίστρια, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε: «Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου, που έφυγε το 2017. Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω… τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο όμορφα. Είμαι τυχερή που πέρασα τα καλοκαίρια μου στο χωριό με τη γιαγιά μου. Αυτή η απλή ζωή, το πραγματικό νόημα της παρέας… Καθόμασταν στο μπαλκόνι, μου έλεγε ιστορίες και εγώ της απαντούσα, γεμίζοντας αυτές τις ώρες με γέλιο και αγάπη».

Η Evangelia αναφέρθηκε με νοσταλγία στην καθημερινότητα εκείνων των καλοκαιριών, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειας και των μικρών στιγμών που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη της, ενώ ταυτόχρονα έδωσε μια πιο προσωπική νότα στη συνέντευξη για την καριέρα της.

