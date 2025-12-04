Το Year in Search 2025 της Google προσφέρει και φέτος μια σαφή εικόνα των θεμάτων που κέντρισαν το ενδιαφέρον των Ελλήνων χρηστών στο διαδίκτυο. Από τα λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας showbiz και τις διεθνείς διασημότητες, μέχρι τις σημαντικότερες ειδήσεις, οι λίστες αναδεικνύουν με ακρίβεια ποιες προσωπικότητες και γεγονότα κυριάρχησαν στις αναζητήσεις και τα κλικ του κοινού. Πρόκειται για ένα ψηφιακό «καθρέφτη» της χρονιάς που πέρασε, ο οποίος περιλαμβάνει θέματα μουσικής, αθλητισμού, γαστρονομίας, αλλά και δυσάρεστες απώλειες.

Στην κορυφή της κατηγορίας Πρόσωπα του Year in Search 2025 της Google βρέθηκε η Klavdia. Η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε λόγω της συμμετοχής της με το τραγούδι «Αστερομάτα» στον εθνικό τελικό και την τελική εμφάνισή της στη Eurovision 2025.



Ακολούθησε η Χρυσή Βαρδινογιάννη, η οποία μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού λόγω του γάμου της με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, ο οποίος τελέστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα.

Τρίτος στη λίστα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την πολύκροτη είδηση της ακούσιας νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο του 2025, ένα θέμα που προκάλεσε εκτεταμένη δημόσια συζήτηση.

Τη δεκάδα των πιο δημοφιλών προσώπων συμπλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι εξής:

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας , ο οποίος αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης U18 στον κόσμο για το 2025 από το CIES και συζητήθηκε για την απόφασή του να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης .

. Ο ράπερ Λεξ .

. Ο Ivan Greko .

. Ο μπασκετμπολίστας Γιόνας Βαλαντσιούνας (Jonas Valančiūnas ), ο οποίος αγωνίζεται στο NBA.

), ο οποίος αγωνίζεται στο NBA. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης.

Ποιους εκλιπόντες έψαξαν περισσότερο στην Google οι Έλληνες

Η κατηγορία Εκλιπούσες Διασημότητες συγκέντρωσε επίσης υψηλό ενδιαφέρον το 2025, με ονόματα που σημάδεψαν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή επικαιρότητα. Πρώτος στις αναζητήσεις εμφανίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, ο οποίος απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2025.

Πολύ ψηλά βρέθηκαν ο Charlie Kirk, αλλά και δύο καλλιτέχνες θρύλοι: ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch. Στο ελληνικό κομμάτι της λίστας, το κοινό αναζήτησε τη διαδρομή της Καίτης Γκρέυ, του Μίμη Δομάζου, της Καίτης Κωνσταντίνου, του Βασίλη Καλογήρου και του Γεράσιμου Μιχελή, ενώ στη λίστα είναι και ο Ντιόγκο Ζότα.

Στις γενικές αναζητήσεις της χρονιάς, οι Έλληνες χρήστες εστίασαν σε θέματα άμεσης ενημέρωσης και πρακτικού ενδιαφέροντος. Ξεχώρισαν όροι όπως «σεισμός τώρα», αντανακλώντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, καθώς και οι όροι «κοινωνικός τουρισμός 2025» και «ΕΝΦΙΑ 2025», που δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για οικονομικά ζητήματα και κοινωνικά προγράμματα.

Σταθερά ψηλά παραμένουν και οι ετήσιες «Βάσεις», ενώ οι σεισμοί έφεραν στην κορυφή τη Σαντορίνη. Τη λίστα συμπληρώνουν τα Labubu.

Οι προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού

Το τηλεοπτικό κοινό έκανε ξεκάθαρη και τη δική του ατζέντα, με σειρές όπως «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», «Grand Hotel» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» να βρίσκονται ψηλά στις αναζητήσεις, ενώ το GNTM και το «Big Brother» αποδεικνύουν ότι το reality παραμένει σταθερή αδυναμία του ελληνικού κοινού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία «Τι σημαίνει». Για το 2025, όροι όπως «λάθε βιώσας», «ίντερσεξ», «σιμούν», «τζιβαέρι», «νεποτισμός» και «φλεξάρω» βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Οι πιο γευστικές αναζητήσεις δεν έλειψαν από το ελληνικό Google Year in Search 2025. Οι Έλληνες χρήστες έψαξαν τόσο για παραδοσιακές όσο και για διεθνείς γεύσεις.

Η μαγειρίτσα, τα σουτζουκάκια, το γουακαμόλε αλλά και τα cinnamon rolls είχαν την τιμητική τους, ενώ οι αναζητήσεις για aperol και sour cream δείχνουν ότι το κοινό ψάχνει και για διαφορετικές γεύσεις εκτός Ελλάδας.

