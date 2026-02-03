Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης της, Βαλέριας, μοιράζοντας στο Instagram στιγμιότυπα από διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Η δημοσίευση γέμισε γρήγορα με ευχές από θαυμαστές, αλλά και από συνεργάτιδες του παρελθόντος της, όπως η αστρολόγος Άση Μπίλιου.

Σε έναν δημόσιο διάλογο γεμάτο νοσταλγία, η Ελένη θυμήθηκε εκείνο το πρωινό που μόλις είχε γεννήσει τη Βαλέρια και αντί να εμφανιστεί στην εκπομπή, ενημέρωσε τις συνεργάτιδες της: «Σαν χθες μου φαίνεται εκείνο το ξημέρωμα! Θυμάμαι που σας πήρα το πρωί και σας είπα, γέννησα, δε θα έρθω στην εκπομπή σήμερα».

Η Άση Μπίλιου ανταπάντησε με θαυμασμό για την απλότητα και την τέχνη της παρουσιαστριας.

Παρά το γεγονός ότι η Μενεγάκη απέχει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν από την τηλεόραση, παραμένει ενεργή στα social media, κρατώντας ζωντανή την επικοινωνία με τους θαυμαστές της και μοιράζοντας προσωπικές στιγμές από τη ζωή της εκτός των φώτων.

Πηγή: instagram

