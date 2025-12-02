Ο ηθοποιός Ευγένιος Λαμπρινάκος, γνωστός από σειρές όπως το «Καλημέρα Ζωή», «Δύο Ξένοι» και «7 Θανάσιμες πεθερές», άφησε πίσω του την υποκριτική. Αποφάσισε να γίνει μοναχός και πλέον φέρει το όνομα Ιερώνυμος.

Ο ηθοποιός χειροτονήθηκε διάκονος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κιλκίς. Η χειροτονία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ και έκτοτε έχει διαγράψει μια σημαντική πορεία στην ιεροσύνη.

Η νέα ζωή του Ευγένιου Λαμπρινάκου

«Έγινε ιερέας και από το 2014 λέγεται πατέρας ιερώνυμος», σχολίασε δημοσιογράφος της Super Κατερίνα και προβλήθηκαν φωτογραφίες από τη χειροτονία του αλλά και όλη η ιστορία του κάποτε ηθοποιού που ξεχώρισε μέσα από μικρούς ρόλους.

Στην εκπομπή μίλησε και ο ηθοποιός, Χρήστος Φωτίδης που σχολίασε την απόφαση του συναδέλφου του: «Πολύ καλό παιδί. Έπαιξε στο Καλημέρα Ζωή και σε κάποιες άλλες σειρές και μετά ακολούθησε τον ιερατικό δρόμο που του ταίριαζε γιατί έβγαλε να φως. Στην αρχή μας προκάλεσε έκπληξη η απόφαση του αλλά μετά καταλάβαμε ότι καλά έκανε».

Να σημειώσουμε πως αυτός δεν είναι ο μόνος ηθοποιός που ακολούθησε τον δρόμο της εκκλησίας. Και ο εγγονός του Ανέστη Βλάχου άφησε πίσω του τα εγκόσμια.

