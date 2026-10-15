Την πρώτη της επίσημη εμφάνιση πραγματοποίησε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η Katie Zacharia, η οποία ανέλαβε καθήκοντα νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Η 41χρονη επικοινωνιολόγος, επιλογή του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump για τη διαδοχή της Karoline Leavitt, τίθεται επικεφαλής σε μία από τις πιο καίριες και προβεβλημένες θέσεις της αμερικανικής διοίκησης, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της σημαντική διαδρομή στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής επικοινωνίας.

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Η πρώτη της εμφάνιση στο πόντιουμ του Λευκού Οίκου

Αρκούσαν μόλις 14 λεπτά στο πόντιουμ του Λευκού Οίκου για να γίνει η Katie Zacharia το πρόσωπο των ημέρων. Το πολυσυζητημένο ντεμπούτο της νέας εκπροσώπου Τύπου —στο οποίο ανακοίνωσε την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα— συνοδεύτηκε από ελάχιστες ερωτήσεις και αίσθηση αμηχανίας μπροστά στις κάμερες. Πλέον, η ίδια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των διεθνών ΜΜΕ, που σχολιάζουν τόσο το ιδιαίτερο στυλ επικοινωνίας της όσο και τα ερωτήματα γύρω από το νομικό της υπόβαθρο.

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Η βρετανική εφημερίδα τής απέδωσε το προσωνύμιο «Zachbot»

Μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα τής απέδωσε το προσωνύμιο «Zachbot», κάνοντας έναν παραλληλισμό με ρομπότ, λόγω του τρόπου με τον οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαντούσε στις ερωτήσεις με ιδιαίτερα μηχανικό ύφος. Φορώντας ένα σκούρο μπλε σακάκι με χρυσά κουμπιά, η Zacharia πήρε για πρώτη φορά θέση στην αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου, έχοντας μπροστά της έναν μεγάλο φάκελο γεμάτο σημειώσεις.

Ξεκινώντας την ομιλία της, εξέφρασε την τιμή που αισθάνεται να υπηρετεί τον Donald Trump και τον αμερικανικό λαό από τη θέση της νέας εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, τονίζοντας ότι αποτελούσε εδώ και καιρό επιθυμία της να συνεργαστεί μαζί του.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η νέα εκπρόσωπος απάντησε σε ερωτήσεις μόλις τριών δημοσιογράφων, από τα μέσα Breitbart News, Fox News και Daily Mail.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα απέκτησε, επίσης, ένα στιγμιότυπο από την αναφορά της στην οικογένειά της και στις δυσκολίες εξισορρόπησης της μητρότητας με τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Στην προσπάθειά της να μιλήσει για τον σύζυγό της, τον αποκάλεσε κατά λάθος «Πρόεδρό μου», σπεύδοντας αμέσως να διορθώσει τη φράση της: «Συγγνώμη, τον σύζυγό μου! Αυτό ήταν καλό!».

Η αυθόρμητη αυτή στιγμή δεν άργησε να γίνει viral. Από την πλευρά του, ο Trum εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη εμφάνιση της νέας εκπροσώπου του. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή».

Ποια είναι η Katie Zacharia

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katie Zacharia (@katiezacharia)

Η Αμερικανίδα πολιτική αναλύτρια Katie Zacharia ανέλαβε τη θέση της 37ης εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Πριν την τοποθέτησή της, είχε υπηρετήσει ως αναπληρώτρια υφυπουργός Δημοσίων Υποθέσεων στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και είχε εργαστεί ως σύμβουλος επικοινωνίας για τον όμιλο Trump Media & Technology Group.

Γεννημένη στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, η Zacharia ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τη Διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο Pepperdine το 2007. Στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή Caruso του ίδιου ιδρύματος, αποκτώντας το 2011 τον τίτλο Juris Doctor (JD).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katie Zacharia (@katiezacharia)

Πριν από την είσοδό της στον κυβερνητικό μηχανισμό, η Katie Zacharia εργάστηκε ως νομική σύμβουλος στην οργάνωση Fix California, η οποία κινείται στον συντηρητικό πολιτικό χώρο. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, αναλαμβάνοντας ρόλο πολιτικής σχολιάστριας στο αμερικανικό δίκτυο Newsmax.

Τον Φεβρουάριο του 2026 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας βοηθού υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας για θέματα Δημοσίων Υποθέσεων, θέση στην οποία παρέμεινε έως τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katie Zacharia (@katiezacharia)

Η επιλογή της για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου αποτελεί το επόμενο βήμα στην επαγγελματική της πορεία, η οποία συνδυάζει τη νομική κατάρτιση, την πολιτική επικοινωνία και τη δημόσια παρουσία στα μέσα ενημέρωσης.

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Ο σάλος γύρω από το πτυχίο

Ο σάλος γύρω από το πτυχίο της Κέιτι Ζακαράια (Katie Zacharia), της νέας Εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, αφορά τις νομικές της πιστοποιήσεις και το δικαίωμά της να ασκεί τη δικηγόρο.

Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις κατά την πρώτη της επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου δέχθηκε πιεστικές ερωτήσεις για το αν έχει περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου.

Παρά το γεγονός ότι έχει πτυχίο νομικής, δεν έχει περάσει ποτέ τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια (California bar exam) ούτε κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε πού έχει δώσει εξετάσεις για τον Δικηγορικό Σύλλογο, εκείνη απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα». Σύμφωνα με το βιογραφικό της, εργάστηκε σε νομική εταιρεία στο Πεκίνο από το 2011 έως το 2013, όμως η απάντησή της προκάλεσε έντονο σχολιασμό και ερωτηματικά για το αν παρουσιαζόταν ψευδώς ως πλήρως διαπιστευμένη δικηγόρος στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση και ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκαν τη Zacharia, τονίζοντας ότι διαθέτει το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο νομικής, παρά την κριτική που δέχεται από τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Προσωπική ζωή

Στην προσωπική της ζωή, η Katie Zacharia είναι παντρεμένη με τον Tyler Zacharia και είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών. Ο σύζυγός της δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και στην κινηματογραφική παραγωγή, ενώ η ίδια έχει αναφερθεί στη σημασία που αποδίδει στην οικογένειά της και στην καθημερινή παρουσία της στη ζωή των παιδιών της.

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