Αν παρακολουθείτε έστω και λίγο την ελληνική μυθοπλασία τα τελευταία χρόνια, είναι αδύνατον να μην έχετε προσέξει το καθηλωτικό βλέμμα και το πηγαίο ταλέντο της Γεωργίας Μεσαρίτη. Η 29χρονη ηθοποιός έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα και αγαπημένα πρόσωπα της εγχώριας τηλεόρασης.

Ποια είναι όμως η νεαρή πρωταγωνίστρια που φέτος καθηλώνει το κοινό μέσα από τη συχνότητα του Alpha;

Οι ρίζες από την Κύπρο και τα πρώτα χρόνια

Η Γεωργία Μεσαρίτη γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 1997 στη Λάρνακα της Κύπρου, και συγκεκριμένα μεγάλωσε στο χωριό Ξυλοφάγου, μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που της προσέφερε πλήρη ελευθερία έκφρασης. Από μικρή ηλικία έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για τις τέχνες, το θέατρο και τη λογοτεχνία, συμμετέχοντας σε σχολικές παραστάσεις.

Ωστόσο, η ζωή και οι πρακτικές ανάγκες της εποχής την οδήγησαν αρχικά σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα για να κυνηγήσει το πραγματικό της όνειρο.

Η στροφή 180 μοιρών στην υποκριτική

Η πορεία της Γεωργίας Μεσαρίτη δεν ήταν η αναμενόμενη. Πριν την κερδίσει ολοκληρωτικά ο απαιτητικός κόσμος της υποκριτικής, σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing στην Κύπρο. Αν και απέκτησε το πτυχίο της, η ανάγκη της για καλλιτεχνική έκφραση παρέμενε πάντα η μεγάλη της προτεραιότητα.

Έτσι, πήρε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει στην Αθήνα, όπου εισήχθη στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, αποφοιτώντας με άριστα το 2022, έτοιμη να κατακτήσει τις αθηναϊκές σκηνές και τα τηλεοπτικά πλατό.

Ένα τηλεοπτικό ντεμπούτο «με το καλημέρα»

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε και την αγάπησε αμέσως ως «Νάσια» στην επιτυχημένη ψυχολογική σειρά της ΕΡΤ «Κάνε ότι κοιμάσαι», δίπλα στον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Αυτή ήταν και η πρώτη της τηλεοπτική δουλειά, την οποία έκλεισε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποφοίτησή της από τη σχολή, περνώντας από απαιτητικά κάστινγκ.

Η επιτυχία της σειράς ήταν ακαριαία και η ερμηνεία της απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για μια σειρά από σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς.

Η εκρηκτική χημεία στις «Κόρες της Αρετής»

Φέτος, τη βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», η οποία έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στην prime time ζώνη. Εκεί ενσαρκώνει την Άννα, τη μικρότερη κόρη της κεντρικής ηρωίδας.

Η Άννα είναι μια κοπέλα όμορφη, ευαίσθητη και άκρως ονειροπόλα, η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στα δικά της θέλω και τις υψηλές προσδοκίες της αυταρχικής μητέρας της.

Στη σειρά μοιράζεται τη σκηνή με δύο σπουδαίες συμπρωταγωνίστριες, συνθέτοντας την κεντρική γυναικεία τριάδα που καθηλώνει το κοινό σε κάθε καθηλωτικό επεισόδιο.

Η Μαριάννα Τουμασάτου υποδύεται την Αρετή, τη σκληρή και φιλόδοξη μητέρα της, μια φτωχή χήρα που κινείται με μοναδικό σκοπό να εξασφαλίσει μια πλούσια ζωή για την οικογένειά της, ελέγχοντας απόλυτα τις μοίρες των παιδιών της.

Παράλληλα, η Ασημένια Βουλιώτη ενσαρκώνει τη Ναταλία, τη μεγάλη και ανυπότακτη αδελφή της Άννας, η οποία έρχεται σε διαρκή και σφοδρή σύγκρουση με τα σχέδια της Αρετής.

Το πλούσιο βιογραφικό σε τηλεόραση και θέατρο

Η Γεωργία Μεσαρίτη άφησε επίσης εξαιρετικές εντυπώσεις την περασμένη σεζόν στον Alpha, ενσαρκώνοντας τον ρόλο της Ιλιάνας-Λιάνας στη δραματική σειρά εποχής «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», αποδεικνύοντας την υποκριτική της ευελιξία.

Στο θέατρο, η Γεωργία Μεσαρίτη ξεχώρισε στη σπαρταριστή μαύρη κωμωδία «Unfriend» στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, όπου υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Αντώνη Γαλέου υποδύθηκε τη Μυρτούλα, την κόρη της οικογένειας, μοιραζόμενη τη σκηνή με την Κατερίνα Διδασκάλου και τη Βάσω Λασκαράκη.

Στη συνέχεια, καθήλωσε το κοινό στην τεράστια εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία «Η Φάλαινα», σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, όπου υποδύθηκε υποδειγματικά την Έλι.

Φέτος, η ηθοποιός απέχει συνειδητά από το θεατρικό σανίδι, προκειμένου να αφοσιωθεί αποκλειστικά στα απαιτητικά, καθημερινά και πολύωρα γυρίσματα της τηλεόρασης που απαιτούν τη μέγιστη συγκέντρωσή της.

Η μάχη για την υγεία και το μήνυμα σωματικής αποδοχής

Πέρα από το αναμφισβήτητο ταλέντο της, η Γεωργία Μεσαρίτη έχει χτίσει μια πολύ δυνατή σχέση ειλικρίνειας με το κοινό της, αποτελώντας ένα φρέσκο πρότυπο body positivity.

Σε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στη LiFO, η νεαρή ηθοποιός συγκίνησε μιλώντας ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας και τα έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα που της προκάλεσαν απότομη απώλεια βάρους στα πρώτα βήματα της καριέρας της.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Έβλεπα τον εαυτό μου στην τηλεόραση και δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί έβλεπα έναν άνθρωπο που δεν ήταν υγιής. Έβλεπα τον εαυτό μου κι έλεγα “θέλω να βάλω κιλά, θέλω να είμαι υγιής”».

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί όσα εξομολογήθηκε η νεαρή ηθοποιός στην κάμερα της LiFO:

Με τη δημόσια εξομολόγησή της, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα σε χιλιάδες νέες κοπέλες, τονίζοντας πως η πραγματική ομορφιά πηγάζει από την υγεία και την εσωτερική ισορροπία, και όχι από τα κοινωνικά στερεότυπα.

Μια real “Girl Next Door” των social media

Η αυθεντικότητα αυτή αποτυπώνεται καθημερινά και στα προσωπικά της προφίλ στο Instagram και το TikTok, όπου αριθμεί χιλιάδες ακόλουθους. Δεν φοβάται να τσαλακωθεί, να κάνει χιούμορ ή να δείξει την απαιτητική καθημερινότητά της χωρίς φίλτρα, μιλώντας πάντα στην ίδια γλώσσα με τη γενιά της.

Με το χαμηλών τόνων στυλ της, την προσγειωμένη προσωπικότητά της και την απόλυτη αφοσίωσή της στην τέχνη, η Γεωργία Μεσαρίτη αποδεικνύει περίτρανα ότι ήρθε για να μείνει στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

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