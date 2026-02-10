Με έναν τρόπο που συνδυάζει τη μουσική, τη νοσταλγία και το gaming, η Marseaux επιστρέφει δυναμικά παρουσιάζοντας το δικό της video game, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στο xanomai.gr και κατάφερε να γίνει viral από τις πρώτες κιόλας ώρες.

Το παιχνίδι είναι εμπνευσμένο από το νέο της τραγούδι και από τη δεκαετία των 00s, αντλώντας έντονα στοιχεία από την αισθητική των παλιών demo discs: neon φωτισμοί, ψηφιακά τοπία, σκοτεινή ατμόσφαιρα και απλό, εθιστικό gameplay που θυμίζει τις πρώτες gaming εμπειρίες μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο παίκτης χειρίζεται το ψηφιακό avatar της Marseaux και περιηγείται σε μια εικονική πόλη, αποφεύγοντας εμπόδια και συλλέγοντας πέντε CDs με στόχο τη διαφυγή.

Όσοι καταφέρουν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι, ξεκλειδώνουν μια αποκλειστική ανακοίνωση: ένα special εορταστικό live της Marseaux στο Piraeus Club Academy, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, με τη μαζική επισκεψιμότητα να προκαλεί προβλήματα στον server τις πρώτες ώρες. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη στενή σχέση της καλλιτέχνιδας με το digital κοινό της, αλλά και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε release σε ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τη Marseaux. Με τρία προσωπικά albums, εκατομμύρια streams, viral επιτυχίες και συνεχόμενα sold out live σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει εδραιωθεί ως μία pop καλλιτέχνιδα που δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά τις διαμορφώνει.