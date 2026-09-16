Σοκ προκάλεσε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν αμέσως από συγκινητικά βίντεο και αφιερώματα για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, με τους χρήστες να μοιράζονται το ίδιο συναίσθημα ότι κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν είναι πια εδώ.

Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η είδηση του αιφνίδιου θανάτου κάποιου επωνύμου πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία.

Από τη ροκ σκηνή και το έντεχνο μέχρι το λαϊκό τραγούδι, σε αυτό το αφιέρωμα, κάνουμε μια αναδρομή στις σπουδαίες φωνές και προσωπικότητες της τηλεόρασης και του θεάτρου που «σίγησαν» νωρίς, αφήνοντας όμως ως παρακαταθήκη τραγούδια ανεξίτηλα στον χρόνο, που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν.

Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας έδωσε μία ιδιαίτερα δύσκολη μάχη για τη ζωή του μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στις 28 Μαρτίου 2024.

Ο τραγουδιστής, γιος του Σταμάτη Κόκοτα, υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Ακολούθησε μακρά περίοδος νοσηλείας, κατά την οποία παρέμεινε υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Η απώλειά του, σε ηλικία 57 ετών, έκλεισε με τραγικό τρόπο μία πολυετή περιπέτεια για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ζωή Λάσκαρη

Πριν από 9 χρόνια, στις 18 Αυγούστου 2017, η Ζωή Λάσκαρη υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα που κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Τη βρήκαν οι δικοί της άνθρωποι, αλλά ήταν πλέον αργά με την είδηση του θανάτου της αγαπημένης σταρ του κινηματογράφου να σοκάρει τον κόσμο που την αγαπούσε και την ακολουθούσε πιστά από τα πρώτα της βήματα στις πολύ αρχές των ’60s.

Παύλος Σιδηρόπουλος

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος αποτέλεσε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής. Έφυγε από τη ζωή στις 6 Δεκεμβρίου 1990, σε ηλικία μόλις 42 ετών, έχοντας ήδη διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή μουσική ταυτότητα. Ως αιτία θανάτου ήταν η ανακοπή καρδιάς.

Η πορεία του συνδέθηκε με συγκροτήματα όπως οι «Muzical Express», «Δαμόκλειος Ίππος» και «Απροσάρμοστοι», αλλά και με προσωπικές δουλειές που άφησαν εποχή, μεταξύ των οποίων το «Φλου» και το «Zorba the Freak».

Η μουσική του συνδύασε τον ηλεκτρικό ήχο με την ποίηση και τα προσωπικά βιώματα, δημιουργώντας ένα ύφος που εξακολουθεί να επηρεάζει την ελληνική ροκ.

Βλάσσης Μπονάτσος

Ο αγαπημένος ηθοποιός, τραγουδιστής και showman έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2004 σε ηλικία 54 ετών.

Τον αποκαλούσαν η χαρά της ζωής, ενώ πολλοί συνάδελφοί του είχαν επισημάνει σε κατά καιρούς συνεντεύξεις τους πως ο Βλάσης Μπονάτσος είχε αστείρευτη ενέργεια.

Την τελευταία του πνοή στα 54 του χρόνια άφησε στις 14 Οκτωβρίου 2004 από κληρονομικό αγγειοοίδημα, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν ο θάνατός του οφειλόταν σε αποφρακτική οιδηματώδη λαρυγγίτιδα.

Tόλης Βοσκόπουλος

Ο σπουδαίος ερμηνευτής έφυγε από ανακοπή καρδιάς τον Ιούλιο του 2021 σε ηλικία 80 ετών.

Ο «πρίγκιπας» του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας στην Αθήνα, όπου νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα.

Το δυσάρεστο γεγονός συνέβη μόλις μία εβδομάδα πριν από τα γενέθλιά του (26 Ιουλίου).

Μιχάλης Γιαννάτος

Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, σε ηλικία 72 ετών ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός υπέστη ξαφνικά έμφραγμα του μυοκαρδίου ενώ παρακολουθούσε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στην τηλεόραση. Παρά την εγχώρια και διεθνή του καριέρα, παρέμεινε ένας απλός και ιδιαίτερα συμπαθής άνθρωπος στο ελληνικό κοινό.

Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης μας καλημέριζε για 33 χρόνια μέσα από τον ΑΝΤ1 όπου παρουσίαζε με μεγάλη επιτυχία το «Καλημέρα Ελλάδα», αλλά όσο σταθερό ήταν το ραντεβού των τηλεθεατών μαζί του καθημερινά για όλα αυτά τα χρόνια, άλλο τόσο ξαφνικός ήταν ο θάνατός του.

Το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 δεν χρειάστηκαν παρά ελάχιστα λεπτά για να γνωστό πως ο δημοσιογράφος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με τους γιατρούς στο Λαϊκό Νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί να προσπαθούν να τον επαναφέρουν χωρίς, όμως, να τα καταφέρουν.

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 σε ηλικία 62 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδοποιός και συνθέτης υπέστη ξαφνικά καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του μυοκαρδίου) στον ύπνο του. Το δυσάρεστο γεγονός συνέβη ενώ βρισκόταν στο εξοχικό του σπίτι στον Πτελεό Μαγνησίας, λίγες μόλις ώρες μετά από μια μεγάλη συναυλία που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

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