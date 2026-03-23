Η Γιολάντα Διαμαντή, καλεσμένη στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρνοαύτογλου, μίλησε για τη νέα της ζωή στη Λευκάδα και την απόφασή της να εγκαταλείψει την Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε και στις επαγγελματικές και φιλικές σχέσεις του παρελθόντος.

Αναφερόμενη στη δεκαετία του ’90 και στη συμμετοχή της στον «Πρωινό Καφέ», η Γιολάντα Διαμαντή τόνισε ότι με την Ελένη Μενεγάκη υπήρξαν καλές φίλες: «Μετά δούλεψα με την Ελένη Μενεγάκη για 4 – 5 χρόνια, κάναμε και πολύ παρέα, ήμασταν φίλες και την είδα τυχαία στη Λευκάδα, στο Μεγανήσι, και χάρηκα πάρα πολύ, ήταν με τα παιδιά της», αποκάλυψε η ίδια.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης, σε συνεργασίες της με άλλες τηλεοπτικές παρουσιάστριες, όπως η Ρούλα Κορομηλά και η Πόπη Χατζηδημητρίου, σχολιάζοντας με χιούμορ το πέρασμα του χρόνου: «Με τη Ρούλα έχουμε να μιλήσουμε από τότε που ήμουν 18 και τώρα είμαι 52, θα με θυμάται;»

Η Γιολάντα Διαμαντή, πρώην Μις Ελλάς, έχει εργαστεί τόσο στην τηλεόραση, όσο και στο ραδιόφωνο. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Καββαδά και μαζί έχουν τρεις κόρες.

