Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός επέλεξαν τη γοητεία του Παρισιού για μια σύντομη οικογενειακή απόδραση με τα τρία τους παιδιά κατά το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου, η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα άλμπουμ γεμάτο αναμνήσεις, δίνοντας στους ακόλουθούς της μια «γεύση» από τις στιγμές χαλάρωσης στη γαλλική πρωτεύουσα. Μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, η οικογένεια απόλαυσε περιπάτους σε εμβληματικά σημεία της πόλης.

Η εκδρομή, ωστόσο, είχε και εορταστικό χαρακτήρα, καθώς η πρωτότοκη κόρη του ζευγαριού έκλεισε τα 13 της χρόνια. Στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, η έφηβη πλέον κόρη τους σβήνει την τούρτα της σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον, με τους γονείς της να φροντίζουν ώστε αυτή η μέρα να της μείνει αξέχαστη.

Δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Παρίσι:

govastiletto.gr -Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η συγκίνηση για τα 13α γενέθλια της πρώτης της κόρης