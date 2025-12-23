Η κάμερα του Happy Day συνάντησε τη Δανάη Παππά σε βραδινή της έξοδο, με την ηθοποιό να προχωρά σε έναν απολογισμό ενόψει της νέας χρονιάς. Η ίδια ξεκαθάρισε πως αφήνει οριστικά στο παρελθόν ανθρώπους που την πλήγωσαν εσκεμμένα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κριτική που δέχεται κατά καιρούς από τα media, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

«Το 2025 αφήνω πίσω τους ανθρώπους που μας πλήγωσαν εσκεμμένα. Συνήθως πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που δεν είναι αυτό που περίμενες και κάπως πρέπει να μην είναι εκεί πια» είπε αρχικά η Δανάη Παππά.

Στη συνέχεια η ηθοποιός ρωτήθηκε αν νιώθει ότι την έχουν στενοχωρήσει ή αδικήσει κάποια στιγμή τα media με την ίδια να απαντά, «Αυτό είναι κάτι που το κάνουν τα media. Μια σε στενοχωρούν, μια σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Είναι η δουλειά τέτοια».

Όταν δε, ο δημοσιογράφος της ζήτησε να του πει μια περίπτωση που τα media τη στενοχώρησαν η Δανάη Παππά, απάντησε: «Ξέρουμε. Έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Δανάη Παππά απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα πριν από λίγο καιρό, με αφορμή ένα βίντεο που έγινε viral.

Σε αυτό, η ηθοποιός εμφανιζόταν να χορεύει με τον Βασίλη Μπισμπίκη κατά τη διάρκεια ενός κρητικού γλεντιού, όπου βρίσκονταν μαζί με άλλους συναδέλφους τους. Το στιγμιότυπο αυτό έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης, καθώς καταγράφηκε ελάχιστες ώρες πριν από το τροχαίο ατύχημα του ηθοποιού, προκαλώντας ποικίλα και συχνά αντικρουόμενα σχόλια.

govastiletto.gr – Δανάη Παππά: «Όταν είμαι ξινή μπορεί να μιλήσω απότομα σε κάποιον δικό μου»