Toν τελευταίο χρόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει περάσει πολλές δυσκολίες. Ο γνωστός ερμηνευτής μετά από περίπου 1 χρόνο από τότε που νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο μετά από αίτημα της οικογένειάς του, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα συνέβησαν στη ζωή του τόσο την προσωπική του ζωή όσο και την επαγγελματική.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχει περάσει μία από τις ανατρεπτικές και ταυτόχρονα επεισοδιακές χρονιές της ζωής του και όπως αποκάλυψε μέσα από ένα καταιγιστικό βίντεο στα social media, θέλει να μοιραστεί με το κοινό του όλα όσα κρατούσε τόσο καιρό μέσα του.

«Κυρίες και κύριοι στη ζωή μου με διέκρινε μία ευγένεια που παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στεναχωρήσω τους άλλους, για να μη τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους. Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμία εφημερίδα. Έτσι όπως είναι, σαν αφηγητής, άφιλτρα δηλαδή. Φίλτρο μόνο στο τσιγάρο» ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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