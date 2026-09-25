Τέλος στις φήμες περί πωλητηρίου στη βίλα του Νότη Σφακιανάκη στη Βάρκιζα και οικονομικών προβλημάτων βάζει η κόρη του, Αφροδίτη.

Σε επικοινωνία που είχε με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αφροδίτη Σφακιανάκη διευκρίνισε πως η πολυτελής μονοκατοικία δεν πωλείται. Το συγκρότημα αποτελείται από τη βασική κατοικία και μία δεύτερη μεζονέτα, στην οποία μένει ο αδελφός της, Απόλλωνας, ενόψει του επικείμενου γάμου του.

Αν και ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν διαμένει πλέον εκεί, η οικογένεια ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης, ενώ διαψεύδει και τις φήμες περί οικονομικής στενότητας, εξηγώντας πως η παύση των εμφανίσεών του συνοδεύτηκε και από ανάλογη μείωση των καθημερινών του εξόδων.

Η Αφροδίτη Σφακιανάκη έχει επιλέξει τον δικό της επαγγελματικό δρόμο, καθώς διατηρεί τον δικό της χώρο γυμναστικής στα νότια προάστια. Όπως υποστηρίζει, οι σχέσεις της οικογένειας παραμένουν πολύ καλές, ενώ η ενόχλησή της προκύπτει κυρίως από την αναπαραγωγή δημοσιευμάτων που, όπως λέει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μπορεί ο τελευταίος χρόνος για τον Νότη Σφακιανάκη και την οικογένειά του να ήταν δύσκολος, λόγω των δυο μεγάλων απωλειών, της συζύγου του, και της αδελφής του, ωστόσο -όπως φαίνεται- στην οικογένεια του τραγουδιστή αρχίζουν και πάλι σιγά-σιγά να χαμογελούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, o 32χρονος γιος του Νότη Σφακιανάκη, Απόλλωνας ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του, Νατάσα Καμπισιούλη, με την οποία είναι ζευγάρι από το 2018 περίπου.

govastiletto.gr -Νότης Σφακιανάκης: Πουλάει τη βίλα του στα Νότια Προάστια;