Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνουν στο φως την πιθανότητα χορήγησης μέθης από τους δύο γιατρούς στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Όπως ανέφερε η Ρία Τσοχαντάρη στο «Live News» (MEGA), στις 16:15 έγινε ένα σύντομο τηλεφώνημα λίγων δευτερολέπτων από τον χώρο όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, μια γυναίκα μέσα από το ιατρείο κάλεσε μια αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία ήταν εξωτερική συνεργάτιδα και την καλούσαν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

«Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη. Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;» φέρεται να ρωτάει η γυναίκα που έκανε την κλήση από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, για να πάρει την απάντηση, «Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις».

Το τηλεφώνημα αυτό είναι η επιβεβαίωση ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη, γεγονός που προκαλεί μια σειρά άλλων ερωτημάτων, όπως το πώς βρέθηκε αυτή η ουσία στο ιατρείο.

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