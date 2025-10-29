Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με αφορμή μια οικογενειακή φωτογραφία του Σταύρου Μπαλάσκα και τη συζήτηση για τις σχέσεις του με την πρώην σύζυγό του, η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Γιώργος Λιάγκας είχαν έναν αστείο διάλογο στον αέρα του Πρωινό.

Ο διάλογος ξεκίνησε με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει: «Ο Μιχάλης δέχεται να κάνεις παρέα με τους πρώην σου, εγώ δεν θα δεχόμουν». Η Φωτεινή απάντησε: «Γι’ αυτό δεν είμαστε μαζί, Γιώργο μου».

Ο Γιώργος επέμεινε: «Καλά, δεν είμαστε μαζί για άλλους λόγους». Η Φωτεινή ξεκαθάρισε: «Παρά τη φήμη που υπήρχε ότι έχουμε υπάρξει ζευγάρι – το έχουμε ξαναπεί – δεν ισχύει. Οι κακές γλώσσες λένε ψέματα».

Ο Γιώργος, με χιούμορ, σχολίασε: «Υπήρξε φήμη; Κι εμένα πώς δεν έχει φτάσει στ’ αφτιά μου; Έλα Θεέ και Κύριε».

Πηγή: “Το Πρωινό”

Govastiletto.gr – Φωτεινή Πετρογιάννη: Επέστρεψε στο Πρωινό μετά τον θάνατο του πατέρα της – Στη θέση του Σταύρου Μπαλάσκα ο Βαγγέλης Σερίφης