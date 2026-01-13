Το κόστος για τα προγραμματισμένα shows του ελληνικού τελικού για την Eurovision 2026 δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, η οποία και ανάρτησε στη Διαύγεια τις αποφάσεις με τα αναλυτικά ποσά.

Αυτά τα ποσά πρόκειται να δαπανηθούν για τη διενέργεια των τριών βραδιών (2 ημιτελικοί και 1 τελικός), για την ειδική εκπομπή «Sing for Greece», αλλά και για την εκπομπή «Eurovision Weekly» που ξεκίνησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και θα διαρκέσει 36 συνολικά επεισόδια, μέχρι τον Μάιο.

Το συνολικό κόστος που θα βαρύνει την ΕΡΤ για το «Sing for Greece 2026» ανέρχεται στις 587.489,54 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και δόθηκε στην εταιρεία παραγωγής DAM Α.Ε. Επιπλέον, σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ εγκρίθηκε και το κονδύλιο συνολικού ύψους 287.155,28 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) που αφορά στην εκτέλεση της μικρής παραγωγής με τίτλο «Eurovision Weekly» και εκτελεστή παραγωγής την Beez Productions για 36 επεισόδια.

Το κόστος, ανά επεισόδιο, ανέρχεται στις 4.775,98 ευρώ. Τέλος, το συνολικό δαπανηθέν ποσό για την ειδική εκπομπή «Sing for Greece 2026», με παρουσιάστρια τη Μπέττυ Μαγγίρα, ανήλθε στις 3.100 ευρώ.

Σχετικό βίντεο προβλήθηκε, το πρωί της Τρίτης 13/1, στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Δείτε το:

