Στην εκπομπή “Real View” το βράδυ της Τρίτης (23/12), η Σοφία Μουτίδου έφερε στο φως μια άγνωστη πτυχή της υπόθεσης Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, ο Στέφανος Παπαδόπουλος την είχε προσεγγίσει μέσω μηνύματος ενάμιση μήνα πριν προχωρήσει στις επίσημες καταγγελίες κατά του τραγουδιστή.

«Εμένα ο Στέφανος Παπαδόπουλος μού είχε στείλει μήνυμα για την υπόθεση ενάμιση μήνα πριν, όταν καν δεν υπήρχε τίποτα στον ορίζοντα. Την ημέρα που έγινε η φάση με τον Γκλέτσο και μου έγραψε “πω πω, δεν το πιστεύω, απίστευτο, λες και δεν είναι στον χώρο και δεν βλέπουν πράγματα. Εγώ εδώ δύο χρόνια το έχω υποστεί τρεις φορές ως τώρα…. Αυτή τη στιγμή έχω πληγεί από ένα διάσημο πρόσωπο και φοβάμαι να βγω να μιλήσω”. Το μήνυμα το είδα όταν μου έστειλε μία-δύο μέρες πριν από τη μήνυση και μου λέει “στο έχω ξαναπεί”», είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Μουτίδου.

