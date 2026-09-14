Αποκάλυψη «βόμβα»: Γιώργος Μαζωνάκης – Τι σχεδίαζαν οι δύο γιατροί λίγο πριν τον θάνατό του;

Νέες πληροφορίες έρχονται να προστεθούν στο ήδη βαρύ σκηνικό γύρω από το ιατρείο του Κολωνακίου, στο οποίο γράφτηκε το τραγικό φινάλε της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη. Την ώρα που η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκαλούν νέα ερωτήματα για τη δραστηριότητα που φέρεται να είχε αναπτυχθεί γύρω από τις πλασμαφαιρέσεις.

Οι γιατροί φέρονται να σχεδίαζαν την επέκταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ακόμη και εκτός Αθηνών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει επαφές με πολυτελή ξενοδοχεία στις Κυκλάδες, με σκοπό μηχανήματα να μεταφέρονται στα νησιά και οι σχετικές διαδικασίες να πραγματοποιούνται σε ξενοδοχειακούς χώρους. Πρόκειται για ένα στοιχείο που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή και ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως όχι μόνο τι ακριβώς συνέβη την τελευταία ημέρα της ζωής του, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου.

Σήμερα οι γιατροί ενώπιον του ανακριτή

Οι δύο γιατροί καλούνται σήμερα να δώσουν απαντήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο και κυρίως για τα κρίσιμα λεπτά πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι χρόνοι που έχουν καταγραφεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι κάμερες ασφαλείας, ψηφιακά πειστήρια, αλλά και όσα υποστήριξαν οι εμπλεκόμενοι στις πρώτες καταθέσεις τους. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, καθώς και μηχάνημα φυγοκέντρισης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην καταγραφή του μηχανήματος, η οποία εμφανίζει τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει στις 14:14 και να διαρκεί 42 λεπτά. Το συγκεκριμένο εύρημα φέρεται να βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή που είχε δοθεί, σύμφωνα με την οποία η θεραπεία δεν είχε προλάβει να αρχίσει όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του.

Τι είχαν υποστηρίξει στις πρώτες καταθέσεις

Από τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, οι καταθέσεις των γιατρών βρέθηκαν στο επίκεντρο. Η γιατρός είχε αναφέρει στις Αρχές ότι ήταν εκείνη που πρότεινε στον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Επίσης, φέρεται να περιέγραψε τον τραγουδιστή ως ιδιαίτερα κουρασμένο, να δυσκολεύεται να μιλήσει και να βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχική της κατάθεση, η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό ακριβώς το σημείο είναι πλέον κομβικό, αφού εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά δεδομένα του μηχανήματος και το υπόλοιπο υλικό που έχει συγκεντρωθεί.

Από την πλευρά του, ο δεύτερος γιατρός είχε καταθέσει ότι τη θεραπεία και την παρακολούθηση του τραγουδιστή είχε αναλάβει η σύζυγός του, αποδίδοντας σε εκείνη τη διενέργεια της πλασμαφαίρεσης. Οι διαφορετικές εκδοχές, οι χρόνοι που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά ευρήματα, και όσα κατέγραψαν οι κάμερες, είναι μεταξύ των στοιχείων που καλούνται πλέον να αξιολογήσουν οι ανακριτικές Αρχές.

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