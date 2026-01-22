Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Στεφανία Γκουρνέλου στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», αναφερόμενη στα τραύματα της παιδικής της ηλικίας. Το γνωστό μοντέλο και σύντροφος του Τόνι Δημητρίου περιέγραψε πώς η υπερπροστατευτική αλλά σκληρή στάση του πατέρα του “θυσίασε” την παιδικότητά της. Όπως εξήγησε, στην προσπάθειά του να τη θωρακίσει απέναντι στην ευαισθησία, κατέληξε να καταπνίξει την αθωότητα των πρώτων της χρόνων.

«Η παιδική ψυχή μου νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει… Δεν νομίζω ότι οι γονείς μου με ενθάρρυναν να είμαι δημιουργική… Δε ξέρω πως να το βάλω σε λόγια για να μην προσβάλλω τον μπαμπά μου που είναι εν ζωή. Η μαμά μου δεν είναι εν ζωή. Νομίζω ότι ο μπαμπάς μου προσπάθησε πάρα πολύ να καταστρέψει την παιδικότητά μου, από τον φόβο του μην πάθω τίποτα ή μην είμαι υπερευαίσθητη…Θέλω να πιστεύω ότι το έκανε για καλό» είπε η Στεφανία Γκουρνέλου.

