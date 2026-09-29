Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και την Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε ο Γιάννης Μπέζος, αναφερόμενος στην πολυετή διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής αλλά και στη συνειδητή επιλογή του να αποστασιοποιηθεί από την τηλεόραση. Ο δημοφιλής ηθοποιός γνωστοποίησε πως η σειρά «Σούπερ Ήρωες» αποτελεί το τελευταίο πολυεπείσοδο πρότζεκτ στο οποίο θα πάρει μέρος, εξομολογούμενος πως η μυθοπλασία αυτής της μορφής έχει πλέον παύσει να τον ενθουσιάζει.

Ο Γιάννης Μπέζος δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για ζητήματα που έχουν απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, όπως η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σχολίασε και τις αντιδράσεις γύρω από τον Γιάννη Πάριο. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν, όμως, όταν η συζήτηση πέρασε στη θρησκεία και στα θαύματα, εκφράζοντας ανοιχτά τη δική του άποψη και κάνοντας λόγο για «θρησκεμπόριο».

«Το καλοκαίρι δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο επαγγελματικά, ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου, ούτε με πρόβες, ούτε σε γυρίσματα», δήλωσε αρχικά και συμπλήρωσε: «Αν θες να βγεις στη σύνταξη δεν κάνεις για τη δουλειά μας, καλύτερα να κάνεις κάτι άλλο. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια υπάρχει ένα μέτρο, σε όλα τα πράγματα. Δεν είμαι πια 30 ετών. Χτύπησαν καμπανάκια και το σώμα αρχίζει πια και λέει ότι θέλει μια διαχείριση των υποχρεώσεων. Μέσα μου νιώθω νέος και ότι το μέλλον είναι μπροστά μου».

Ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε και σε παλαιότερες δηλώσεις του που έχουν συζητηθεί: «Μακάρι να με παρεξηγήσουν από τα λεγόμενά μου, σημαίνει ότι λέω κάτι ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε αν κάτι έχει αντίκρισμα, απλώς πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι να το αποδεχτούμε και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς την αλήθεια».

Αναφορικά με την τηλεόραση ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Οι «Σούπερ Ήρωες» είναι η τελευταία μεγάλη σειρά που κάνω, οι συμμετοχές μου θα είναι πολύ μικρές, αν προκύψουν. Σειρά πολλών επεισοδίων είναι η τελευταία μου, κουράστηκα, δεν με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά που κάνω, δεν μου προσθέτει μέσα μου κάτι, βεβαίως την κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Η πιο επιτυχημένη μου σειρά ήταν η “Κλινική Περίπτωση”, απλώς κάναμε μόνο 18 επεισόδια γιατί τότε το MEGA είχε τα προβλήματά του. Είχε υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα».

«Αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν πολύ σοβαρό. Αν δεν ήταν εκείνος, αλλά κάποιος άγνωστος, θα είχαμε καμία συνέχεια; Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε όσον αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Για τον Γιάννη Πάριο είπε: «Ο Γιάννης Πάριος τραγουδάει, αν δεν θες να τον ακούσεις, μην πας. Το να λες “γιατί το κάνει, να φύγει” είναι συμπλεγματική συμπεριφορά».

«Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση, η οποία γίνεται από τον φόβο του θανάτου. Ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου, εξού και δημιουργούνται οι θρησκείες. Η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος. Το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση, μπορείς να κάνεις θαύματα μόνος σου, υπέροχα. Τα άλλα είναι τρικ. Αν εννοούμε τρικ να τρίβουμε τα οστά του Αγίου Νεκταρίου και να βγάζω γένια, το θεωρώ γελοίο, δεν νομίζω ότι θα το ήθελε ούτε ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτά είναι θρησκεμπόριο», δήλωσε σχετικά με τη θρησκεία ο Γιάννης Μπέζος.

«Αν χρειαστεί κλαίω. Οι άτρωτοι δεν κλαίνε; Αυτά είναι κλισέ, γι’ αυτό τα αγόρια γίνονται κουραμπιέδες μετά» είπε κλείνοντας ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

govastiletto.gr – Γιάννης Μπέζος: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φοβάμαι ότι είναι μία ακρότητα, η οποία αρχίζει και γίνεται λίγο αστεία»