Μια από τις πιο προσωπικές και αληθινές συνεντεύξεις του παραχώρησε ο Γιάννης Βούρος στην εκπομπή Buongiorno του Mega το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και πρώην Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την απόφασή του να απομακρυνθεί από την πολιτική, να επιστρέψει στο θέατρο και τη μικρή οθόνη, αλλά και για στιγμές της προσωπικής του ζωής που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα.

Αναφερόμενος στο τραγούδι «Λευκή Καταιγίδα», με το οποίο τον καλωσόρισαν στο πλατό, αποκάλυψε πως το έχει επιλέξει για την τελευταία στιγμή της ζωής του: «Το έχω πει και στα παιδιά μου και στη Λένα: αυτό το τραγούδι θέλω να παίζει στην κηδεία μου. Είμαι ορθολογιστής. Ξέρω ότι το ταξίδι κάποτε τελειώνει και οφείλουμε να το αποδεχόμαστε», είπε με ήρεμη αλλά απόλυτη βεβαιότητα.

Σε μια αναφορά που συγκίνησε, ο Γιάννης Βούρος μίλησε για τη σχέση με τους γονείς του, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε χωρίς να ακούσει ποτέ από τον πατέρα του τη φράση «σ’ αγαπώ». Εξήγησε πως αυτό το συναισθηματικό κενό τον ακολουθεί, αλλά και ότι τον ώθησε να έχει μια διαφορετική, πιο ανοιχτή σχέση με τα δικά του παιδιά και τη σύντροφό του, Λένα.

«Με τα παιδιά μου και τη Λένα τα συζητάμε όλα – και τα δύσκολα. Αλλά στους γονείς μου δεν πρόλαβα να πω όσα ήθελα», αποκάλυψε ο ίδιος.

Ο ηθοποιός μίλησε και για την οριστική αποχώρησή του από την πολιτική σκηνή, εξηγώντας πως ένιωσε την ανάγκη να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει: στο θέατρο και στην υποκριτική. Υπογράμμισε πως μέσα από την τέχνη του αισθάνεται ότι έχει ξανά «φωνή» και χώρο έκφρασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά του MEGA Να μ’ αγαπάς, ένα τηλεοπτικό comeback που, όπως είπε, του δίνει χαρά και δημιουργική ενέργεια.