Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε στις “Rainbow Mermaids” για όλα όσα αφορούν τη διαδρομή των Onirama στη μουσική σκηνή. Ο frontman του συγκροτήματος αποκάλυψε πως η ανάγκη για ανανέωση στον ήχο τους πηγάζει από τον δικό του χαρακτήρα, καθώς παραδέχτηκε με ειλικρίνεια: «Βαριέμαι πολύ εύκολα, αλλά από την άλλη θέλω και τη σιγουριά μου».

«Αλλάζω σταθερά. Ως δίδυμος βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα, θέλω την αλλαγή, αλλά μπορεί να μου πάρει ένα εξάμηνο να αποφασίσω τι θα αλλάξω. Βαριόμαστε επιφανειακά, όχι ουσιαστικά. Αν είσαι σε μια σχέση, εκεί θέλει λίγο μαγκιά από τον άλλον να το παίξει κάπως ώστε να φανεί μια αλλαγή χωρίς να φανεί τίποτα, αλλά από την άλλη θέλουμε και τη σιγουριά» εξομολογήθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

