Μία δήλωση για την πρώην σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του, την Gigi Hadid, έκανε ο Zayn Malik.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Call Her Daddy», ο Zayn Malik επανήλθε σε δήλωση που είχε κάνει το 2024, όταν είχε πει ότι δεν γνωρίζει αν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικά ερωτευμένος.

Αφού ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να το πιστεύει, απάντησε: «Ναι. Η κατανόησή μου για την αγάπη εξελίσσεται συνεχώς», απάντησε.

«Εκείνη τη στιγμή μπορεί να πίστευα ότι ήταν αγάπη, αλλά όσο μεγάλωνα, συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν ήταν. Ίσως, ήταν πάθος. Ίσως ήταν κάτι άλλο. Δεν αισθάνομαι ότι ήταν αγάπη».

Στη συνέχεια θέλησε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τη μητέρα του παιδιού του, λέγοντας πως αν και δεν είναι σίγουρος, αν υπήρξε ποτέ ερωτευμένος μαζί της, μπορεί να πει με σιγουριά ότι την αγαπάει.

«Για να είμαι δίκαιος, και για να το πω ξεκάθαρα, θα αγαπώ πάντα την G, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή τη Γη και τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για εκείνη. Θα την αγαπώ πάντα, αλλά δεν ξέρω αν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της», πρόσθεσε.

«Την αγαπώ πάρα πολύ, σε τρελό βαθμό, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της τότε», κατέληξε.

Ο τραγουδιστής και το μοντέλο ήρθαν κοντά το 2015, και έμειναν μαζί για περίπου έξι χρόνια, αποκτώντας το παιδί τους, πριν χωρίσουν το 2021.

Zayn Malik Reveals He Doesn’t Think He Was ‘Ever in Love’ with Ex Gigi Hadid https://t.co/aG6XOrWFs6 — People (@people) February 11, 2026

Govastiletto.gr – Zayn Malik για την αποχώρηση από τους One Direction: «Βαρεθήκαμε ο ένας τον άλλον»