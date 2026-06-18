Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν τα MAD Video Music Awards 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και εντυπωσιακές εμφανίσεις από αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής.

Όπως κάθε χρόνο, τα μουσικά βραβεία χάρισαν δυνατές στιγμές στο κοινό, με ξεχωριστές συνεργασίες, ανατρεπτικά acts και performances που συζητήθηκαν.

Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν ανέβηκε ο Apon στη σκηνή μαζί με τη Μαριώ, παρουσιάζοντας το «Ρεμπέτικο» και κέρδισε θερμό χειροκρότημα από τους θεατές.

Η Αναστασία και η Antigoni ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια νέα εκδοχή του «JALLA», δίνοντας μια πιο Eurovision ενέργεια στη σκηνή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η συνεργασία της Ρίας Ελληνίδου με την Άντζελα Δημητρίου, οι οποίες ερμήνευσαν το «Φταίει ο Έρωτας», συνδυάζοντας το λαϊκό στοιχείο με τη σύγχρονη σκηνική παρουσία.

Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε το νέο της single «Αλήθεια Τώρα» μέσα από ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ενώ η Lila ξεσήκωσε το κοινό με τα τραγούδια «Ποιος να σου το πει» και «Dopamini», συνοδευόμενα από μια δυναμική και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση.

Η Dara ερμήνευσε το «Bangaranga», το τραγούδι που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία στη φετινή Eurovision, αποσπώντας ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς.

Τα MAD Video Music Awards 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τον τίτλο τους ως το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χώρας, προσφέροντας στο κοινό ένα βράδυ γεμάτο θέαμα, εκπλήξεις και δυνατές μουσικές στιγμές.

Govastiletto.gr – MAD VMA 2026: Οι εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί