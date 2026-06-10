Μακριά από τις τηλεοπτικές κάμερες του MasterChef, και τις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Αθήνα, ο Πάνος Ιωαννίδης επέλεξε να περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο αγαπημένο του καταφύγιο, το Πήλιο.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε κατ’ αποκλειστικότητα τον καταξιωμένο σεφ στη γραφική Ζαγορά, σε πολύ τρυφερές και σπάνιες οικογενειακές στιγμές. Μαζί του ήταν ο 4 ετών γιος του, Κωνσταντίνος, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του, καρπός του έρωτά του με την σύντροφό του, Τζο Κουτρουμάνου.

Η επιλογή της Ζαγοράς δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς ο γνωστός κριτής διατηρεί μια πανέμορφη εξοχική κατοικία στην περιοχή, η οποία αποτελεί το ησυχαστήριό του. Η οικογένεια απόλαυσε την ηρεμία και την πλούσια φύση του βουνού των Κενταύρων, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και την καθημερινή ρουτίνα της πρωτεύουσας. Ο Πάνος Ιωαννίδης, χαλαρός και ευδιάθετος, έδειχνε να ρουφάει κάθε δευτερόλεπτο ξεγνοιασιάς δίπλα στον γιο του.

Ο μικρός Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει πλέον μεγαλώσει αρκετά και είναι ένας πανέμορφος τετράχρονος μπόμπιρας, έκλεψε αναμφισβήτητα την παράσταση. Πατέρας και γιος πέρασαν ώρες παίζοντας στην πλατεία του χωριού, κάτω από τη δροσιά των αιωνόβιων πλατάνων. Ο φωτογραφικός μας φακός κατέγραψε τον σεφ μαζί με τον γιο του, αποδεικνύοντας πως ο ρόλος του πατέρα είναι ο πιο σημαντικός που έχει αναλάβει ποτέ.

govastiletto.gr – Πάνος Ιωαννίδης: Η σπάνια φωτογραφία με το γιο του, Κωνσταντίνο και οι ευχές για την γιορτή του