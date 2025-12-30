Μετά από μια περίοδο έντονης φημολογίας και κοινών εμφανίσεων, που υποδήλωναν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Αλέξανδρος Λυκούδης αποφάσισαν να τραβήξουν οριστικά χωριστούς δρόμους.

Παρά την αρχική σπίθα, και την προσπάθεια των δύο πλευρών να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η καθημερινότητα και οι διαφορετικές προτεραιότητες οδήγησαν στην απόφαση για τον οριστικό χωρισμό. Το περιβάλλον του ζευγαριού κάνει λόγο για μια απόφαση που πάρθηκε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς εντάσεις, αλλά με την πεποίθηση ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε οριστικά.

Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει την τελευταία κοινή του εμφάνιση πριν από 1 μήνα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος.

Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας φαίνεται να εστιάζει πλέον αποκλειστικά στα επαγγελματικά της σχέδια και στο δικό της brand ένδυσης. Η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική της ζωή.

Ο Αλέξανδρος Λυκούδης παραμένει προσηλωμένος στις δικηγορικές του δραστηριότητες, ενώ η Αλεξάνδρα συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των media με κάθε της κίνηση, καθώς η ίδια ετοιμάζει βαλίτσες για solo διακοπές στο Ντουμπάι.

Ο χωρισμός αυτός σηματοδοτεί το τέλος ενός από τα πιο πολυσυζητημένα ειδύλλια της ελληνικής showbiz για τη φετινή σεζόν.

govastiletto.gr – Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πρωτοχρονιά στο Ντουμπάι χωρίς τον σύντροφό της