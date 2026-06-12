Η Ελένη Χατζίδου παίρνει ξανά το μικρόφωνο και είναι έτοιμη για το μεγάλο της δισκογραφικό comeback! Μετά από μια άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία, η αγαπημένη τραγουδίστρια αποφάσισε να δώσει ξανά προτεραιότητα στη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, και μάλιστα μπαίνει στην οικογένεια της Heaven Music, υπογράφοντας το νέο της συμβόλαιο.

Σε μια αποκλειστική mini συνέντευξη, η Ελένη μάς απαντά για το νέο της αυτό βήμα, την τηλεόραση και τη στήριξη του συζύγου της, Ετεοκλή Παύλου.

Η νέα δισκογραφική στέγη, η τηλεόραση και ο Ετεοκλής

Η επικείμενη υπογραφή με τη Heaven Music και το πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία-σταθμός για τη μεγάλη της επιστροφή. Ο βασικός λόγος που την έκανε να δώσει ξανά προτεραιότητα στο τραγούδι και η στιγμή που ένιωσε ότι ο κύκλος της στην τηλεόραση ολοκληρώθηκε (για την ώρα!).

Πώς αντέδρασε ο Ετεοκλής Παύλου στην απόφασή της να επιστρέψει στις πίστες και το στούντιο; Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της παρουσίασης ή υπάρχει ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στους δέκτες μας; Τι ετοιμάζει με τη Heaven; Έρχεται νέο single-έκπληξη ή ένα ολοκληρωμένο δισκογραφικό comeback;