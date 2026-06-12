Η Ελένη Χατζίδου παίρνει ξανά το μικρόφωνο και είναι έτοιμη για το μεγάλο της δισκογραφικό comeback! Μετά από μια άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία, η αγαπημένη τραγουδίστρια αποφάσισε να δώσει ξανά προτεραιότητα στη μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι, και μάλιστα μπαίνει στην οικογένεια της Heaven Music, υπογράφοντας το νέο της συμβόλαιο.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ceo της Heaven, Σπύρος Σταμούλης

H Ελένη Χατζίδου και ο Ceo της Heaven, Σπύρος Σταμούλης

Σε μια αποκλειστική mini συνέντευξη, η Ελένη μάς απαντά για το νέο της αυτό βήμα, την τηλεόραση και τη στήριξη του συζύγου της, Ετεοκλή Παύλου.

Η νέα δισκογραφική στέγη, η τηλεόραση και ο Ετεοκλής
Η επικείμενη υπογραφή με τη Heaven Music και το πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία-σταθμός για τη μεγάλη της επιστροφή. Ο βασικός λόγος που την έκανε να δώσει ξανά προτεραιότητα στο τραγούδι και η στιγμή που ένιωσε ότι ο κύκλος της στην τηλεόραση ολοκληρώθηκε (για την ώρα!).

Πώς αντέδρασε ο Ετεοκλής Παύλου στην απόφασή της να επιστρέψει στις πίστες και το στούντιο; Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της παρουσίασης ή υπάρχει ενδεχόμενο να τη δούμε ξανά στους δέκτες μας; Τι ετοιμάζει με τη Heaven; Έρχεται νέο single-έκπληξη ή ένα ολοκληρωμένο δισκογραφικό comeback;

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