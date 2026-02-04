Η Μάγδα Τσέγκου με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και της τηλεόρασης, έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στα media, συνδυάζοντας τον πολιτισμό, το ταξίδι και την πολιτική ματιά με έναν σύγχρονο, άμεσο και ανθρώπινο τρόπο.

Κάθε Σάββατο μέσα από τη συχνότητα του OPEN, η εκπομπή «Happy Hours» φέρει τη δική της υπογραφή εδώ και τρεις μήνες και με μεγάλη επιτυχία στα νούμερα τηλεθέασης. Πρόκειται για μια ταξιδιωτική και πολιτιστική εκπομπή που αναδεικνύει πρόσωπα, τόπους, γεύσεις και ιστορίες με ουσία. Από ιστορικά σημεία της Ελλάδας μέχρι γαστρονομικούς προορισμούς και αυθεντικές εμπειρίες, η Μάγδα Τσέγκου δεν παρουσιάζει απλώς εικόνες — αφηγείται ιστορίες. Με ζωντανό ρεπορτάζ, δυναμικά on camera και προσεγμένο storytelling, μετατρέπει κάθε προορισμό σε εμπειρία για τον τηλεθεατή.

Παράλληλα, μέσα από τη δημοσιογραφική της πλατφόρμα magdasnews.gr και την καθημερινή της αρθρογραφία, διατηρεί σταθερή την πολιτική της ταυτότητα. Η πολιτική σκέψη και ανάλυση δεν είναι για εκείνη απλώς μια θεματολογία, αλλά κομμάτι της δημοσιογραφικής της πορείας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του zougla.gr, η δημοσιογράφος ετοιμάζει τη νέα της διαδικτυακή εκπομπή με τίτλο «Political Stories με τη Μάγδα Τσέγκου».

Ένα σύγχρονο digital format που θα φιλοξενεί πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας, με στόχο ουσιαστικές συζητήσεις, χωρίς φίλτρα και χωρίς υπεκφυγές. Μέσα από συνεντεύξεις με δυνατά πρόσωπα της επικαιρότητας, η εκπομπή φιλοδοξεί να φωτίσει τις ιστορίες πίσω από τις αποφάσεις, τις ιδέες πίσω από τις πολιτικές και τον άνθρωπο πίσω από τον τίτλο.

Η Μάγδα Τσέγκου εκπροσωπεί μια σύγχρονη μορφή δημοσιογραφίας που δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και αυθεντικότητα, συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας πιστή στην ουσία της ενημέρωσης: την αλήθεια, τη γνώση και τη σύνδεση με τον κόσμο.

