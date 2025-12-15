Το Ζάππειο Μέγαρο φιλοξένησε, το βράδυ του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου 2025 ένα από τα πιο λαμπερά events της σεζόν, την επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Prince Erotokritos, στο πλαίσιο της επιβλητικής Bridal Fashion Week 2025. Με τη συλλογή να κλέβει τις εντυπώσεις, τα βλέμματα μαγνήτισε η παρουσία μιας πολύ ξεχωριστής καλεσμένης στην πρώτη σειρά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η επιχειρηματίας Μιράντα Πατέρα έδωσε το «παρών» στην επίδειξη, όχι μόνο για να απολαύσει τις τελευταίες δημιουργίες του Prince Erotokritos, αλλά και για να καμαρώσει από κοντά τον σύντροφό της και μοντέλο Γιώργο Μανίκα.

Ο Γιώργος Μανίκας, πάντα επαγγελματίας και εντυπωσιακός, περπάτησε στην πασαρέλα, μαζί με τον γιο του Άγγελο, φορώντας δύο από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες του σχεδιαστή, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η Μιράντα Πατέρα, καθισμένη στην πρώτη σειρά, δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της. Όταν ο Γιώργος Μανίκας εμφανίστηκε στο catwalk, η Μιράντα Πατέρα τον χειροκρότησε με ιδιαίτερη θέρμη, δείχνοντας πόσο τον υποστηρίζει. Η ίδια επέλεξε ένα κομψό και chic σύνολο που αναδείκνυε τη φινέτσα της, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων.

Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, με το Ζάππειο να θυμίζει Χόλιγουντ, και η συγκινητική στιγμή που η Μιράντα Πατέρα καμάρωσε τον Γιώργο Μανίκα ήταν σίγουρα ένα από τα highlights της βραδιάς.

Ο σχεδιαστής Prince Erotokritos παρουσίασε μια συλλογή γεμάτη ρομαντισμό, πολυτέλεια και μοντέρνα στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς νυφικών στην Ελλάδα. Τα υφάσματα ήταν πλούσια, οι λεπτομέρειες χειροποίητες και η συνολική εικόνα άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκομένους.

