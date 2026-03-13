Στη Νέα Μάκρη βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Χολιγουντιανός σταρ, Brad Pitt, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν χθες, Πέμπτη 12/03, στο ιστορικό Nireus Hotel, ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά τουριστικά καταλύματα της περιοχής.

Σήμερα, Παρασκευή 14/03, η δράση μεταφέρεται στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, όπου ο ηθοποιός έκανε εντυπωσιακή είσοδο με tender από τη θαλαμηγό του.

Κατά την άφιξή του, ο Brad Pitt χαιρέτησε θερμά τον κόσμο που βρισκόταν εκεί και δεν δίστασε να μιλήσει με τους παρευρισκόμενους, δείχνοντας την φιλική και προσιτή πλευρά του.

Οι παπαράτσι και οι θαυμαστές που βρέθηκαν στο σημείο είχαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν μοναδικές στιγμές από την άφιξη του Χολιγουντιανού σταρ στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη του Pitt στη Νέα Μάκρη αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά και για την παρουσία του στην τοπική κοινωνία, όπου ο ίδιος έδειξε ζεστασιά και διάθεση για επικοινωνία με τον κόσμο.

Βίντεο: Όλγα Φωτιάδου

