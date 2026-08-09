Μια λαμπερή, και άκρως συναισθηματική, βραδιά εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου, στην Πάρο. Η Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της με ένα κλειστό, πριβέ πάρτι στην εντυπωσιακή εξοχική κατοικία της οικογένειας Λάτση, στο κυκλαδίτικο νησί.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με καλεσμένους ελάχιστους στενούς φίλους και μέλη της οικογένειας, η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην αγάπη, την απλότητα και τις κοινές στιγμές.

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