Η αντίστροφη μέτρηση για την παγκόσμια περιοδεία «Paréa Tour» έχει ήδη ξεκινήσει και το govastiletto.gr τρύπωσε στο πιο hot backstage της στιγμής! Βρεθήκαμε στον εντυπωσιακό χώρο του Garage 92 by Tasos Xiarcho, όπου συναντήσαμε την Evangelia σε full mode προετοιμασίας.

Λίγο πριν την περιοδεία της, η εκρηκτική τραγουδίστρια μας υποδέχτηκε στις πρόβες της, γεμάτη χαμόγελο και exclusive διάθεση. Καθίσαμε αναπαυτικά και κάναμε μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τη μουσική, τη ζωή της και αυτό το μεγάλο διεθνές πρότζεκτ που έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Βρισκόμαστε στο Garage 92 by Tasos Xiarcho, εδώ όπου κάνεις τις πρόβες για την περιοδεία σου, «Paréa Tour». Ξεκινάς την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Τορόντο και μετά έχεις Αμερική, Λονδίνο, Αθήνα. Τι θα δούμε σε αυτό το tour;

Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη αυτές τις μέρες με τις πρόβες! Και είμαι και λίγο αγχωμένη γιατί πάντα υπάρχει αυτό. Γιατί με την πρόβα σιγά σιγά πρέπει να στρωθούν ορισμένα πράγματα, να διορθώσουμε πράγματα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα στο αποτέλεσμα που θέλω, αλλά κάθε μέρα γίνεται ακόμα καλύτερο και μεγαλώνει ο ενθουσιασμός. Ανυπομονώ να βρεθώ μπροστά σε όλο τον κόσμο και να είμαστε μαζί. Έχουν περάσει 2 χρόνια από το τελευταίο μου tour που έκανα και στην Αμερική, οπότε πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη στιγμή.

Στο πλαίσιο του «Paréa Tour» θα κάνεις και μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα στις 4 Οκτωβρίου στη σκηνή του VogClub Athens.

Ανυπομονώ πάρα πολύ! Ήταν πριν 3 χρόνια που είχα κάνει μια δικιά μου συναυλία στην Αθήνα. Αλλά τώρα αυτή η συναυλία και αυτό το tour θα είναι η πρώτη φορά που θα το παρουσιάσω και στην Αθήνα. Ανυπομονώ πολύ να βρεθώ με το ελληνικό κοινό που το αγαπώ πολύ.

Έχεις μεγαλώσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, στην Ελλάδα και στην Αμερική. Πώς σε έχει διαμορφώσει αυτό το «διπλό σπίτι»;

Είναι κάτι που το ξέρω από το τότε που γεννήθηκα. Γεννήθηκα στο Νιου Τζέρσεϊ και μετά από 30 μέρες με έφεραν στην Κρήτη να γνωρίσω τη γιαγιά μου και την οικογένειά μου. Κάθε καλοκαίρι όλη μου τη ζωή ήμουν και στην Κρήτη. Είμαι τόσο τυχερή που έχω αυτή την εμπειρία και ταυτόχρονα πάντα που λείπει κάτι, επειδή έχω δύο πατρίδες, δύο σπίτια, δύο οικογένειες. Όταν είμαι στην Ελλάδα μου λείπει κάτι από την Αμερική και όταν είμαι στην Αμερική μου λείπει η Ελλάδα. Το μόνο δύσκολο είναι ότι πάντα σου λείπει κάτι.

Αν κλείσεις τα μάτια σου και σκεφτείς την Κρήτη, ποια εικόνα σου έρχεται πρώτη στο μυαλό;

Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το μπαλκόνι της γιαγιάς μου. Δεν το ήξερα τότε που ζούσα εκείνες τις στιγμές, αλλά τώρα είναι οι πιο όμορφες αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Καθόμασταν για ώρες στο μπαλκόνι και μου έλεγε ιστορίες και μιλούσαμε για διάφορα. Μου λείπουν πολύ αυτά τα χρόνια.

Τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο κάθε φορά που φεύγεις από την Ελλάδα και τι λατρεύεις να κάνεις μόλις φτάσεις στην Αμερική;

Μου λείπει η οικογένειά μου! Μου λείπει το ωραίο φαγητό της θείας Ρένας από τις Αρχάνες. Κάνει τα καλύτερα γεμιστά. Έχουμε τις ντομάτες μας στον κήπο. Αυτό το ωραίο φρέσκο φαγητό, η όμορφη παρέα. Όταν φτάσω στην Αμερική πηγαίνω και βλέπω τους φίλους μου που και αυτοί μου λείπουν πάρα πολύ όταν είμαι στην Ελλάδα. Θα παραγγείλω ό,τι θέλω από το Amazon και θα φτάσει την ίδια μέρα ή την επόμενη. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω στην Ελλάδα.

Στη μουσική σου παντρεύεις το σύγχρονο ποπ με το ελληνικό στοιχείο, όπως είναι η Κρητική λύρα και το πεντοζάλι. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα;

Η ιδέα προέκυψε όταν έκατσα για πρώτη φορά να σκεφτώ σοβαρά σε τι κατεύθυνση θα προχωρήσω με την καριέρα μου και τη μουσική που ήθελα να φτιάξω. Εγώ σπούδασα να είμαι δασκάλα και ήμουν δασκάλα για 3 χρόνια. Έχασα τη δουλειά μου και αποφάσισα να προσηλωθώ στη μουσική. Αλλά τώρα πλέον δεν ήμουν μόνο ένα κορίτσι με μια κιθάρα να γράφει τραγούδια. Έπρεπε να επιλέξω μια κατεύθυνση. Είχα γνωρίσει τον Jay και συζητούσαμε και μιλούσαμε και λέει «Ευαγγελία εσύ συνέχεια μιλάς ελληνικά, όλο FaceTime με την οικογένειά σου, με έχεις φέρει σε τόσα μέρη που χορεύεις και σου αρέσει τόσο πολύ».

Και του λέω ότι πάντα είχα μια ιδέα να κάνω ένα πάντρεμα με μπουζούκι για ένα τραγούδι. Μετά όσο το συζητούσαμε λέμε «Ξέρεις τι; Πάμε να δούμε, να πειραματιστούμε αν μπορούμε να χτίσουμε ένα ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτό το συνδυασμό. Γιατί αυτό είσαι εσύ». Εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε κάποιον που το έκανε αυτό με τη σκέψη Αμερική Ελλάδα πάντρεμα. Έτσι ξεκινήσαμε στο στούντιο να πειραματιζόμαστε. Όλοι οι φίλοι μας, συνεργάτες έχουν πλέον μάθει τα ελληνικά όργανα, το τσιφτετέλι, τους δικούς μας ρυθμούς. Ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ ωραία εμπειρία στο στούντιο.

Έχεις πει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας για το πώς γράφεις τα τραγούδια σου. Τι είναι πιο πιθανό να σε εμπνεύσει; Μια προσωπική εμπειρία, μια φράση που άκουσες ή απλώς μια μελωδία που σου ήρθε ξαφνικά στο μυαλό;

Είναι και τα τρία. Καμιά φορά είναι απλώς μια μελωδία που βγαίνει. Μπορεί κάποιος απλώς να παίζει κάτι και μετά εγώ απλώς να τραγουδήσω κάτι από πάνω. Να τραγουδήσω ό,τι να΄ναι, που να μην είναι λέξεις αληθινές. Σιγά σιγά όσο κάνεις τη μελωδία πάλι, αρχίζουν και βγαίνουν ορισμένες λέξεις. Το σκέφτεσαι και λες «Κάτσε, τι να βάλουμε εδώ πέρα». Εξαρτάται τη στιγμή. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής και της δημιουργίας. Δεν ξέρεις ποτέ πως θα σου έρθει η ιδέα.

Στην πορεία σου πέρασες από τη διδασκαλία στη μουσική. Τι ήταν αυτό που σου έδωσε το θάρρος και είπες ότι τώρα θα ασχοληθείς με τη μουσική επαγγελματικά;

Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ. Όταν ήμουν δασκάλα, τα βράδια εγώ πήγαινα στη Νέα Υόρκη και ασχολιόμουν. Μου άρεσε να πηγαίνω σε live και να γνωρίζω κόσμο. Όταν έγιναν οι περικοπές στο σχολικό σύστημα εκεί που δούλευα, έμαθα ότι έχασα τη δουλειά μου. Εγώ μαζί με άλλες 30 δασκάλες. Όλες τις νέες τις κόψανε. Στην αρχή είχα φοβηθεί. Μετά λέω «Ξέρεις τι; Δεν θα άφηνα ποτέ από μόνη μου τη δουλειά αυτή. Οπότε αφού μου έδωσε το σύμπαν αυτή την ευκαιρία, ας μη ψάξω για τώρα. Θα δώσω στον εαυτό μου ένα χρόνο να δω τι μπορεί να γίνει». Έγιναν αρκετά βήματα μέσα σε αυτό το χρόνο που είπα στον εαυτό μου «Οκ. Πάμε άλλο ένα χρόνο, πάμε άλλο ένα χρόνο». Τώρα είμαστε 6 χρόνια, μπορεί και παραπάνω.

Έχεις ανέβει σε μεγάλες σκηνές στο εξωτερικό και έχεις ζήσει πολύ έντονες στιγμές. Ποια είναι αυτή η στιγμή που ακόμα όταν τη σκέφτεσαι σε συγκινεί και σε γεμίζει;

Η στιγμή που είχα την ευκαιρία να είμαι στο Barclays Center για την πρώτη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Νέα Υόρκη. Είχαν μαζευτεί τόσοι χιλιάδες Ελληνοαμερικάνοι, που τους νιώθω δικούς μου ανθρώπους, κι αυτοί με καταλαβαίνουν ένα βήμα παραπάνω γιατί κι αυτοί είναι χωρισμένοι στα δύο. Για μένα επειδή μεγάλωσα δίπλα στη Νέα Υόρκη, το Barclays Center είναι ένα τέρμα iconic venue. Όταν ανέβηκα στη σκηνή και ειδικά όταν χορέψαμε το πεντοζάλι λέω «Νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη φορά που έχει ακουστεί πεντοζάλι στο Barclays Center». Ήμουν τόσο περήφανη για αυτό. Όταν κοίταξα έξω το κοινό, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Όταν ανέβηκε και ο Αργυρός τραγουδούσαν όλοι από κάτω και συγκινήθηκε κι αυτός. Ήταν πολύ όμορφη στιγμή.

Φέτος με τον Ελληνικό Τελικό και πέρσι ήταν μια εμπειρία που σε έφερε πάρα πολύ κοντά στην πηγή. Πώς βίωσες όλη αυτή την εμπειρία;

Νιώθω πολύ ευγνώμων για την εμπειρία που έχω ζήσει και με τους δύο τελικούς. Λατρεύω τα τραγούδια που έστειλα και τις δύο χρονιές. Και τις δύο χρονιές το mentality που είχα ήταν «Πάμε να κερδίσουμε είτε κερδίσουμε ή όχι». Λατρεύουμε το κομμάτι, πάμε να κάνουμε κάτι όσο δυνατό μπορούμε να παρουσιάσουμε. Από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Εμείς συνεχίζουμε και πάμε μπροστά. Γι΄αυτό και το «Paréa» συνεχίζει. Δεν ήταν απλώς ένα τραγούδι για την Eurovision. Ήταν ένα τραγούδι που το πίστευα και το πιστεύω. Ο τίτλος «Paréa» σημαίνει πολλά για μένα. Εγώ λέω τον κόσμο που επιλέγει να με ακούει «Παρέα μου» εδώ και χρόνια. Το τραγούδι αυτό ήταν η αρχή μίας καινούργιας εποχής. Το «Paréa era».

Στο διεθνή χώρο αρχίζεις να γίνεσαι όλο και πιο αναγνωρίσιμη. Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις ζήσει εκτός Ελλάδας χάρη στη μουσική σου;

Όταν έκανα τα διάφορα versions του «Paréa», που πάντα εγώ το φανταζόμουν με παρέα, κάναμε μια version στα Βουλγάρικα μαζί με την Dara Ekimova. Όταν πήγα στη συναυλία της στη Βουλγαρία και το είπαμε μαζί πρώτη φορά, έπαθα την πλάκα μου ότι όλο το κοινό ήξερε κάθε λέξη, κάθε στιγμή. Μια τεράστια παρέα τραγουδούσε μαζί μου. Περπατούσα στο δρόμο και περνούσαν αυτοκίνητα και άκουγα το «Paréa» να παίζει. Λέω «κοίτα να δεις».

Το καλοκαίρι κυκλοφόρησες και το ένα «ÉNA NERÓ», που ήταν το hit του καλοκαιριού. Το «ÉNA NERÓ» είναι κι αυτό μέρος από το πρότζεκτ «Paréa». Η ιδέα πώς προέκυψε; Μήπως επειδή είσαι και εσύ Ευαγγελία;

Σίγουρα. Καθόμουν στο στούντιο και ήθελα να κάνω ένα τραγούδι από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και να το φέρω στο σήμερα. Κάναμε ένα brake και ξαφνικά σηκώθηκα και λέω «Παιδιά είμαι η Βαγγελιώ. Θα κάνουμε το ένα νερό κυρά Βαγγελιώ». Είναι το πρώτο τραγούδι που μου έλεγε η οικογένειά μου. Το πρώτο τραγούδι που έμαθα να παίζω στο πιάνο. Ήταν και η γιαγιά μου Ευαγγελία, η κυρά Βαγγελιώ της γειτονιάς.

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Οπότε για μένα ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω. Ήθελα να κάνω κάτι χαρούμενο, ανοιχτόχρωμο και δροσερό για το καλοκαίρι. Πέρασα τέλεια. Έτυχε να είμαστε στο Los Angeles όταν ήταν η σκηνοθέτρια Kassandra Powell που έκανε το βίντεο κλιπ. Ήταν υπερπαραγωγή, μια ταινία μικρού μήκους. Περάσαμε τέλεια και στο Palm Springs. Είμαι πολύ ευτυχισμένη για το τραγούδι και με κάνει χαρούμενη.

Τώρα παράλληλα με το tour που ετοιμάζεις, ετοιμάζεις και καινούργια κομμάτια έμαθα. Για πες μας.

Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ δημιουργικό. Τώρα είμαστε στο «Paréa era», αλλά ετοιμάζουμε το επόμενο era που θα έρθει μετά. Είμαστε στο στούντιο. Όσο δεν είμαστε στις πρόβες, είμαστε στο στούντιο. Αλλά αυτό είναι το όνειρο. Είμαι πολύ ευγνώμων. Αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα καινούργια κομμάτια και ανυπομονώ πολύ να τα μοιραστώ με τον κόσμο.

Βλέπουμε πολλούς τραγουδιστές που ασχολούνται με την υποκριτική, παίζουν σε θεατρικές παραστάσεις, σε μιούζικαλ. Εσένα θα σε ενδιέφερε να κάνεις κάτι τέτοιο;

Θα με ενδιέφερε. Είμαι ανοιχτή. Θα μου άρεσε. Είτε μιούζικαλ, είτε σε σειρά τηλεοπτική. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Τώρα είμαστε στη μουσική. Αλλά άμα βρεθεί μια ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο, θα μου άρεσε πάρα πολύ.

Αν έπρεπε να περιγράψεις με μια μόνο λέξη τι σημαίνει για σένα η μουσική, ποια λέξη θα ήταν αυτή;

Θα πω μαγεία. Από το πουθενά ξαφνικά βγαίνουν αυτές οι μελωδίες και τις ακούμε και μας συγκινούν, είναι κάτι τόσο μαγικό.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την συνέντευξη με την Evangelia:

Evangelia – Το «The Paréa Tour» στο VogClub

Στις 4 Οκτωβρίου, η Evangelia ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του VogClub Athens, παρουσιάζοντας το «The Paréa Tour», τη νέα της περιοδεία που θα ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Λονδίνο, μεταφέροντας σε κάθε στάση τη δική της σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής pop.

Γεφυρώνοντας πολιτισμούς, γλώσσες και γενιές, η Evangelia επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι μια διεθνής Greek pop artist. Μεγαλωμένη ανάμεσα στην Αμερική και την Ελλάδα, έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα που συνδυάζει σύγχρονες pop επιρροές με ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, φέρνοντας έναν ήχο που ξεχωρίζει τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Με εκατομμύρια streams και κατακτώντας την κορυφή των charts με viral επιτυχίες όπως τα «Fotiá», «Alitheia?!», «Vradia», «Vále» και «Paréa» έχει καταφέρει να χτίσει ένα πιστό κοινό που αναγνωρίζει στον ήχο και την εικόνα της μια νέα, σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής μουσικής ταυτότητας.

Στο VogClub Athens έρχεται να παρουσιάσει ένα live εμπνευσμένο από την πραγματική έννοια της παρέας, έναν κόσμο όπου η σύγχρονη pop συναντά τις ελληνικές ρίζες και τη διαχρονική γοητεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μέσα από μια μοντέρνα προσέγγιση. Μέσα από μουσική, χορό, visuals και κινηματογραφική αισθητική, το κοινό θα γίνει μέρος μιας εμπειρίας που γιορτάζει τη χαρά της συνύπαρξης και τη δύναμη του να μοιράζεσαι τη στιγμή.

Για μία βραδιά, το VogClub Athens μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου όλοι γίνονται παρέα, όπου η μουσική ενώνει διαφορετικές ιστορίες και όπου όλοι συμμετέχουν σε μια κοινή εμπειρία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και ελληνικό χρώμα, παρέα με special guests έκπληξη.

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