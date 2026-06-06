Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή έβαλε η Αλίκη Καραμανλή με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 23χρονη κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη διέψευσε κατηγορηματικά τα πρόσφατα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που της αποδίδονται είναι εντελώς κατασκευασμένες. Αν και η ίδια επέλεξε να μην κατονομάσει τα συγκεκριμένα μέσα, ξεκαθάρισε ότι η «είδηση» είναι ανυπόστατη και προέτρεψε το κοινό να φιλτράρει όσα αναπαράγονται στο διαδίκτυο.

Η ανάρτησή της

«Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη».

Η Αλίκη Καραμανλή, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μία από τις πλέον γνωστές πολιτικές οικογένειες της χώρας, επιλέγει να διατηρεί διακριτική παρουσία και να αποφεύγει τη δημοσιότητα. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί κυρίως στις σπουδές της, ακολουθώντας κατεύθυνση που συνδυάζει τις Πολιτικές Επιστήμες, την Επικοινωνία και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διευρύνοντας παράλληλα τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα.

Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις έχει συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές και θεατρικές δραστηριότητες μαζί με τον αδελφό της.

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