Φωτογραφία: NDP Photo-ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

​Η κορυφή της ελληνικής δισκογραφίας ανήκει δικαιωματικά, για ακόμα μια φορά, στον Νίκο Οικονομόπουλο.

Η απόλυτη φωνή χάρισε στο κοινό δύο συγκλονιστικές, διαδοχικές sold-out εμφανίσεις στο εμβληματικό Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την απόλυτη κυριαρχία του στη μουσική σκηνή.

Σε μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίστηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο, χιλιάδες θαυμαστές κατέκλυσαν το θέατρο, δημιουργώντας το αδιαχώρητο. Ήταν ο πιο εκρηκτικός, συγκινητικός και εντυπωσιακός τρόπος για να γιορτάσει ο καλλιτέχνης μια σπουδαία επέτειο: 20 χρόνια γεμάτα σαρωτικές επιτυχίες, αξεπέραστες ερμηνείες και μια σταθερή, αδιαφιλονίκητη πρωτιά.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, με την απαράμιλλη σκηνική του παρουσία και τη σπάνια φωνητική του έκταση, παρέσυρε το πλήθος σε ένα μουσικό ταξίδι-σταθμό.

Το κοινό έγινε «ένα» με τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τραγουδώντας από την αρχή μέχρι το τέλος κάθε μεγάλη του επιτυχία — από τα πρώτα του βήματα μέχρι τα πρόσφατα single που βρίσκονται στην κορυφή των charts.

Η ενέργεια που μεταδόθηκε από τις κερκίδες στη σκηνή δημιούργησε ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού, με τα φλας και τα χειροκροτήματα να φωτίζουν τη νύχτα.

Η κορυφαία ορχήστρα του, σε συνδυασμό με τα state-of-the-art οπτικοακουστικά εφέ, πλαισίωσαν ιδανικά τον απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

​Οι δύο αυτές βραδιές του Ιουλίου στο Κατράκειο δεν ήταν απλά δύο ακόμα συναυλίες· ήταν η ζωντανή απόδειξη μιας βαθιάς, ανθεκτικής σχέσης λατρείας ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και το κοινό του. Μια σχέση που κρατά δύο δεκαετίες και συνεχίζει να γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα.

​Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν ακολουθεί τις τάσεις — τις δημιουργεί. Και οι δύο αυτές ιστορικές βραδιές επισφράγισαν ότι η κυριαρχία του παραμένει ακλόνητη.