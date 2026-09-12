Ο APON αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει τελικά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην Πάτρα, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η ακύρωση έρχεται μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς την ίδια ημέρα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κηδεία του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Λόγω της ξαφνικής και βαθιάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση», έγραψε χαρακτηριστικά ο APON.

Με αυτή την κίνηση, ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει τον σεβασμό και τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη, επιλέγοντας να απέχει από τη σκηνή σε μια ημέρα πένθους.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου συνεργάστηκαν μουσικά. Η σχέση τους με τη μουσική είχε συνεχιστεί και εκτός σκηνής, καθώς είχαν προχωρήσει σε μια νέα εκτέλεση του τραγουδιού του Γιώργου Μαζωνάκη «Παιδί της νύχτας».

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν παρουσιάσει το συγκεκριμένο τραγούδι και σε ένα από τα live του The Voice, σε μια κοινή εμφάνιση που είχε ξεχωρίσει.

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