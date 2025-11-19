Σε μια συγκινητική και λαμπρή τελετή στο Ωδείο Αθηνών, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» γιόρτασε πρόσφατα τρεις δεκαετίες αδιάκοπης δράσης και στήριξης των παιδιών που έχουν ανάγκη. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή της προσφοράς, αλλά και έναν ουσιαστικό απολογισμό του τεράστιου έργου που έχει επιτελεστεί.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τιμήθηκε η μνήμη του Ανδρέα Γιαννόπουλου, του παιδιού που με την επιθυμία του αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία του Συλλόγου. Απονεμήθηκε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πορεία του έργου.

Μεταξύ των τιμώμενων ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης, η παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη, ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης και ο διακεκριμένος νευροχειρουργός Γιώργος Σφακιανός. Επίσης, για τη μακροχρόνια και σημαντική υποστήριξή της, τιμητική διάκριση έλαβε και η Κλέλια Χατζηιωάννου.

Η βραδιά αποτέλεσε έναν απολογισμό της μεγάλης προσφοράς του Συλλόγου, που έχει στηρίξει περισσότερα από 2.348.859 παιδιά και έχει διαχειριστεί πάνω από 5.417.310 κλήσεις μέσα από τις 4 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης που διαθέτει.

Από την επετειακή αυτή εκδήλωση έλειπε όμως ο Θάνος Καλλίρης, ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον σύλλογο. Σε story που ανέβασε στο Instagram ο τραγουδιστής έδειξε φανερά την πικρία του.

«Προς το “Χαμόγελο του Παιδιού”. Μόλις καταλάβει από εκεί ψηλά ο μικρός Ανδρέας το πόσο -μα ΠΟΣΟ- με πικράνατε που δεν με καλέσατε στα 30 χρόνια του συλλόγου ΜΑΣ, είμαι σίγουρος πως απόψε θα ’ρθει στα όνειρά μου να με παρηγορήσει. Γιατί αυτός μόνο ξέρει από εκεί ψηλά, τι σημαίνουν τα αγνά πράγματα. Οι αλήθειες. Δεν είναι οι βραβεύσεις, τα κανάλια, τα διάσημα πρόσωπα. Είναι η ιδέα! Κι εγώ ήμουν εκεί. Σε όλη την αρχή. Με όλη μου τη δύναμη. Αμισθί. Και γενικά, ΠΑΝΤΑ παρών -διακριτικά- σε ό,τι μου ζητούνταν. Στα 30 χρόνια όμως; Σιγή. Ούτε καν μια πρόσκληση. Πολύ πικρό ποτήρι» έγραψε χαρακτηριστικά ο Θάνος Καλλίρης.

