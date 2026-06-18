Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στη σκηνή των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ ήρθε από τον APON. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του με τη Μαριώ, μοιράστηκε με το κοινό ένα χαρμόσυνο νέο που προκάλεσε ενθουσιασμό και συγκίνηση, αποκαλύπτοντας πως σύντομα θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Λίγο νωρίτερα, ο APON και η Μαριώ είχαν παρουσιάσει επί σκηνής το «Ρεμπέτικο», σε ένα act που κατάφερε να ενώσει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Η έναρξη της εμφάνισης είχε έντονα θεατρικά στοιχεία. Ο APON απηύθυνε στη Μαριώ την ερώτηση «Μαριώ, πόσο κάνει ένα και ένα;» και αμέσως μετά αποκαλύφθηκε το σκηνικό που παρέπεμπε σε παραδοσιακό κουτούκι, με τη γνωστή ερμηνεύτρια να βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής πλαισιωμένη από χορευτές. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν μια διαφορετική προσέγγιση στο αγαπημένο τραγούδι, συνδυάζοντας το χθες με το σήμερα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη είδηση ήρθε αμέσως μετά το τέλος του act. Ο APON ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στο κοινό που βρισκόταν στο Tae Kwon Do. Συγκεκριμένα ευχαρίστησε την κοπέλα του, λέγοντας πως θα τον κάνει πατέρα σε λίγους μήνες.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος σπάνια μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή, έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση του, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στο πλευρό της συντρόφου του.

«Η μεγαλύτερή μου σχέση, είναι αυτή που έχω τώρα. Τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες. Δεν σου δείχνει, όμως, την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα, τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

govastiletto.gr – Apon: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Με την σύντροφό μου είμαστε μαζί τρία χρόνια»