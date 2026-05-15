Για τη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας και της επιτυχίας μίλησε ο Apon, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανοδική πορεία της καριέρας του δεν έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα του. Ο γνωστός καλλιτέχνης υπογράμμισε ότι αποφεύγει την αλαζονεία, καθώς τη θεωρεί προάγγελο της πτώσης.

Οι δηλώσεις του έγιναν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» (15/05), στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου του άλμπουμ «Ηχογένεια».

Εκεί, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο που παίζει το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, εξηγώντας ότι οι δικοί του άνθρωποι είναι πάντα έτοιμοι να τον προσγειώσουν αν ποτέ παρασυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως δήλωσε ο Apon: «Δεν έχω καβαλήσει το καλάμι, έχω πολύ καλές βάσεις από την οικογένειά μου, και έχω πολύ καλό κύκλο, γιατί ο κύκλος μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να δει κάτι, θα με κρατήσει. Γενικά πιστεύω ότι η έπαρση προηγείται της πτώσης, και εγώ θέλω μόνο να ανεβαίνω».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη φετινή συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας: «Η συνεργασία μας ήταν υπέροχη, διαφορετική, περάσαμε πολύ ωραία και ο κόσμος νομίζω, οπότε πήγαν όλα πρίμα».

Δείτε το βίντεo:

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Apon: Το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ για το «Ρεμπέτικο» με γνωστό ηθοποιό σε ρόλο – έκπληξη!