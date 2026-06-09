Ο Apon ήταν καλεσμένος, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στο «The 2Night Show», και έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για την επαγγελματική του πορεία, την επιτυχία που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια, αλλά και για πτυχές της προσωπικής του ζωής, που μοιράζεται σπάνια δημόσια.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύντροφό του και στη σχέση που διατηρούν, αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σχέση που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ο Apon αποκάλυψε: «Η μεγαλύτερή μου σχέση, αυτή που έχω τώρα. Τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι… όπως στις ταινίες. Οι ταινίες δείχνουν πάντα, ας πούμε, την όμορφη πτυχή του έρωτα. Ας πούμε για αυτές που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τις αμερικανιές, στο Hollywood κι όλα αυτά. Το πρώτο ραντεβού… χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, κι όλα αυτά. Δε σου δείχνει, όμως, και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα – και γι’ αυτό νομίζω υπάρχει κι ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά – τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σίγουρα».

Ο καλλιτέχνης συμπλήρωσε: «Άλλο τι δείχνει ένας άνθρωπος και άλλο τι έχει μέσα του. Οι άντρες είναι ρομαντικοί, αλλά πρέπει να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος να τους το βγάλει. Και ευαίσθητοι. Ζούμε στην εποχή του φαίνεσθαι και κρίνουμε την εικόνα, ότι δεν υπάρχουν ρομαντικοί. Κι όμως. Εγώ τυχαίνει και το αποτυπώνω. Αν χαθεί και ο έρωτας από τη ζωή μας, τι κάνουμε».

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