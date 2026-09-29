Η εγκυμονούσα σύζυγός του Apon, Έφη Παππά εμφανίστηκε στη συναυλία του, λίγο πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, ο καλλιτέχνης έδωσε συναυλία στο Θέατρο Άλσος και ανάμεσα στους θεατές, απαθανατίστηκε η σύζυγός του, Έφη Παππά. Η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου εθεάθη να κάθεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ανάμεσα στον κόσμο, με ένα μαύρο σύνολο, στηρίζοντας τον Apon στη νέα του εμφάνιση.

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Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, με τον τραγουδιστή να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια των Mad Video Music Awards.

«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ» είπε από τη σκηνή των μουσικών βραβείων.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Συγκίνησε ο Apon στο Θέατρο Άλσος: Το τηλεφώνημα για το The Voice και η εξομολόγηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη