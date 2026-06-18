Η Έφη Παππά επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, λίγες ώρες μετά την on-stage αποκάλυψη του Apon στα Mad VMA 2026. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού περιμένει το πρώτο του παιδί, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τον έρωτά του. Η κοινή τους διαδρομή περνά πλέον στον πιο δημιουργικό σταθμό της ζωής τους.

Η βραδιά της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο γήπεδο Tae Kwon Do ήταν γεμάτη ρυθμό, βραβεία και μεγάλες επιτυχίες για τον Apon. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης στράφηκε προς το κοινό και με συγκίνηση ανακοίνωσε: «Σε λίγους μήνες η κοπέλα μου θα με κάνει μπαμπά».

Η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε λίγα λεπτά μετά από τη σύντροφό του. Η Έφη Παππά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram ένα βίντεο, συνοδευόμενη από ένα γεμάτο συναίσθημα μήνυμα, «κλειδώνοντας» τις φήμες με τον πιο γλυκό τρόπο.

Η ίδια έγραψε: «Δράττομαι κι εγώ της ευκαιρίας, με αυτόν τον τρόπο, για να σας ανακοινώσω με τον καλλιτέχνη της καρδιάς μου-και της καρδιάς σας – τον ερχομό του γιου μας! Πάνο σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες το δώρο της μητρότητας. Εύχομαι πάντα να αναγνωρίζεται η προσφορά σου στην ελληνική μουσική!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Color Lab by Efi Pappas• (@colorlab_efipappas)

govastiletto.gr – Apon: Αποκάλυψε στη σκηνή των Mad VMA 2026 ότι θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά!