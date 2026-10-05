Με μια σημαντική απουσία έκανε ποδαρικό η εβδομάδα για την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», καθώς ο Κρατερός Κατσούλης δεν εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στο πλατό, αφήνοντας μόνη τη Μαρία Ηλιάκη.

Η παρουσιάστρια υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό χωρίς τον συμπαρουσιαστή της και σπεύδοντας να λύσει τις απορίες των τηλεθεατών, εξήγησε τους λόγους της απουσίας του. Όπως αποκάλυψε, ο Κρατερός Κατσούλης ταλαιπωρείται από μια ίωση, γεγονός που τον ανάγκασε να μείνει στο σπίτι για να αναρρώσει.

Τι είπε η Μαρία Ηλιάκη

«Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα! Μόνη μου. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει φέτος. Άρχισαν οι ιώσεις πάρα πολύ γρήγορα. Τον Κρατερό μας ταλαιπωρεί μια ίωση. Να του ευχηθούμε περαστικά και τον περιμένουμε κοντά μας το συντομότερο», είπε η Μαρία Ηλιάκη.

«Εγώ, παιδιά, χθες κοιμόμουν όλη μέρα και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, δεν με είδε το φως του ήλιου, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας», ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη, πριν περάσει στη θεματολογία της εκπομπής.

govastiletto.gr -Μαρία Ηλιάκη και Κρατερός Κατσούλης έκαναν πρεμιέρα με το «Νωρίς Νωρίς»