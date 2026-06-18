Ο Apon έκλεψε τα φώτα της βραδιάς στα Mad Video Music Awards, όχι μόνο για τη βράβευσή του, αλλά και για την ευχάριστη είδηση που μοιράστηκε με το κοινό.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, αποκάλυψε ότι σε λίγους μήνες θα κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.

Η σύντροφός του, Έφη Παππά, με την οποία είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια, διανύει την εγκυμοσύνη της και το ζευγάρι ανυπομονεί για τον ερχομό του μωρού τους.

Κάτω από άκρα διακριτικότητα πραγματοποιήθηκε και ο πολιτικός γάμος του Apon με την αγαπημένη του, Έφη Παππά.

Το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με την τελετή να γίνεται παρουσία μόνο λίγων αγαπημένων προσώπων.

Λίγο αργότερα, η σύζυγός του ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα, όμως χωρίς να διακρίνεται το πρόσωπό του.

Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν:

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