Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη πρεμιέρα του 70ού διαγωνισμού της Eurovision!

Απόψε στις 22:00, ο πρώτος ημιτελικός ανοίγει τις πύλες του, με την Ελλάδα να ρίχνεται στη μάχη της πρόκρισης. Ο Ακύλας, με το τραγούδι “Ferto”, θα ανέβει στη σκηνή 4ος στη σειρά εμφάνισης, έχοντας “στις αποσκευές του” τον ενθουσιασμό από την εξαιρετική τελική πρόβα της Δευτέρας. Το κλίμα στην ελληνική αποστολή είναι πανηγυρικό, με τις προσδοκίες για το αποψινό αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Κατά τη διάρκεια της τελικής πρόβας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Akylas παρουσίασε επί σκηνής μια ολοκληρωμένη παράσταση με έντονα θεατρικά και κινηματογραφικά στοιχεία.

Η σκηνική παρουσία της ελληνικής συμμετοχής βασίζεται στην αισθητική ενός video game, με τα visuals και τα ρεαλιστικά props να συνθέτουν την αφήγηση της ιστορίας του τραγουδιού. Κυρίαρχα χρώματα είναι το πορτοκαλί και το μαύρο, τα οποία αποτυπώνουν τη διαδρομή του κεντρικού ήρωα από την έλλειψη και τις δυσκολίες προς την επιτυχία.

Οι Eurofans που βρίσκονταν χθες στην αρένα του χώρου κατέγραψαν με τα κινητά τους την πρόβα του Akyla και τις τελευταίες ώρες τα βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνουν το πώς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά η εμφάνιση του Έλληνα καλλιτέχνη.

Στα βίντεο φαίνεται και το τρικ με τα δωμάτια, στο πρώτο εκ των οποίων συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι, η οποία πλέκει το σκουφάκι του και ανοίγοντας μία πόρτα μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει το «Ferto».

Στη συνέχεια, ο Ακύλας μέσω μίας ακόμη πόρτας θα περάσει στο τρίτο δωμάτιο όπου θα συναντήσει τον ηθοποιό , ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.

Επίσης έχει καταγραφεί και το τέλος της εμφάνισης του Ακύλα όταν βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής και τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι του Ferto που είναι αφιερωμένο στην μητέρα του πριν να κατέβει με τη βοήθεια ενός στύλου και να τον κυνηγήσουν όλοι οι χαρακτήρες της ελληνικής εμφάνισης για να τους το «φέρει».

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το σημείο του Ferto στο οποίο ο Ακύλας χρησιμοποιεί πατίνι για να φτάσει στην άκρη της σκηνής.

Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, η ελληνική αποστολή εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα της εμφάνισης στη σκηνή.

Στον Β’ ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Και τις δύο βραδιές των ημιτελικών, η ΕΡΤ1 έχει ετοιμάσει την εκπομπή «Eurovision Night». Με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο στην παρουσίαση, η εκπομπή έρχεται στις 21:00 πριν από τα live show της Eurovision 2026, αλλά και στις 24:00 αμέσως μετά τις διαγωνιστικές βραδιές.

Απευθείας από τη Βιέννη, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης θα μεταδίδουν με ζωντανές συνδέσεις στο «Eurovision Night», ενώ από το «Media Centre» της αυστριακής πρωτεύουσας η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος θα συμπληρώνουν με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

