Απόψε, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται ο Μεγάλος Τελικός που θα αναδείξει το τραγούδι που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για τον 70ό διαγωνισμό.

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ERT1, ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη βραδιά και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με διαθέσιμες παροχές προσβασιμότητας. Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Συνολικά 14 υποψηφιότητες διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο, σε μια βραδιά με υψηλές προσδοκίες και έντονο ανταγωνισμό.

Τα μεγάλα φαβορί του Εθνικού Τελικού:

Ο φετινός Εθνικός Τελικός δείχνει να έχει ξεκάθαρο πυρήνα φαβορί, με τέσσερα ονόματα να ξεχωρίζουν και να δημιουργούν ήδη ισχυρό ρεύμα συζήτησης.

Στην κορυφή των προβλέψεων βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto». Το τραγούδι έχει αποκτήσει φανατικό κοινό, ενώ η δυναμική του στο digital περιβάλλον δείχνει πως δεν πρόκειται απλώς για μια «τάση», αλλά για σοβαρό διεκδικητή της πρωτιάς.

Ακριβώς μετά, ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» φέρνει μια πιο ατμοσφαιρική, διεθνή αισθητική. Με ήδη διαμορφωμένη καλλιτεχνική ταυτότητα και κοινό που τον ακολουθεί σταθερά, θεωρείται από πολλούς το πιο «ολοκληρωμένο πακέτο» — ένα act που μπορεί να σταθεί άνετα σε ευρωπαϊκή σκηνή χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

Η Evangelia με το «Paréa» προσθέτει το στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής ποπ με εξαγώγιμο χαρακτήρα. Ξέρει να παντρεύει το ελληνικό στοιχείο με μοντέρνα παραγωγή και αυτό την κρατά σταθερά μέσα στα δυνατά ονόματα.

Και φυσικά, η Marseaux με το «Χάνομαι» φέρνει τη νεανική φρεσκάδα και το urban συναίσθημα που αγγίζει τη Gen Z αλλά όχι μόνο. Η αισθητική της είναι ξεκάθαρη, η ταυτότητά της αναγνωρίσιμη και η δυναμική της στα social media μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.

Οι 14 υποψήφιοι θα ανέβουν στη σκηνή με την εξής σειρά:

1. YOU & I, STYLIANOS

2. Mad About it, D3lta

3. Labyrinth, Mikay

4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα

5. Χάνομαι, Marseaux

6. Dark Side of the Moon, Good Job Nicky

7. Bulletproof, KOZA MOSTRA

8. Europa, STEFI

9. Άλμα, Rosanna Mailan

10. Paréa, Evangelia

11. ASTEIO, ZAF

12. Ferto, Akylas

13. SABOTAGE!, leroybroughtflowers

14. The Other Side, Alexandra Sieti

Τα στοιχήματα για τον αποψινό τελικό

Ο Akylas με το «Ferto» εμφανίζεται από την αρχή της διαδικασίας να προηγείται με διαφορά, συγκεντρώνοντας τη στήριξη των προγνωστικών και συγκεκριμένα έχοντας απόδοση 1.18. Στη δεύτερη θέση των αποδόσεων βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», καταγράφοντας 4.5 στην απόδοση. Ανάμεσα στις συμμετοχές που κινούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα βρίσκονται η Marseaux με το «Χάνομαι» και 20 απόδοση και η Evangelia με το «Paréa» με απόδοση 22.

Πώς ψηφίζουμε:

Το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού σε ποσοστό 50% και βαθμολογίας δύο επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προβάδισμα θα έχει η ψήφος του κοινού.

Οι τηλεθεατές μπορούν να συμμετέχουν με SMS από ελληνικούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας, στέλνοντας μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη της επιλογής τους, με όριο έως 10 SMS ανά αριθμό. Παράλληλα, για πρώτη φορά παρέχεται δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, μέσω ειδικής πλατφόρμας voting, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι σχετικές οδηγίες θα εμφανίζονται και μέσω QR code στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

