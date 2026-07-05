Οι Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Μαριλού Κατσαφάδου ύστερα από 11 απαιτητικές εβδομάδες διεκδικούν τη μεγάλη νίκη στον φαντασμαγορικό Τελικό του «Your Face Sounds Familiar», απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Μετά από μία σεζόν γεμάτη μοναδικές μεταμορφώσεις, εκρηκτικές ερμηνείες, δυνατές συγκινήσεις και αξέχαστες στιγμές, το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με έναν Τελικό που θα καθηλώσει.

Σημαντικό κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής του Τελικού, θα είναι και όλοι οι αγαπημένοι διαγωνιζόμενοι της φετινής σεζόν. Η Αφροδίτη Χατζημηνά, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, η Δωροθέα Μερκούρη, η Ίντρα Κέιν, η Μαριάντα Πιερίδη και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης θα ανέβουν ξανά στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar», ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ένα τηλεοπτικό ταξίδι γεμάτο μουσική, μεταμορφώσεις και συγκίνηση.

Με τον σαρωτικό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση και τη δυνατή επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Ρένα Μόρφη, αυτό το βράδυ της Κυριακής θα τα έχει όλα!

Οι 4 φιναλίστ, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast, Μέμος Μπεγνής, Μαριλού Κατσαφάδου, είναι έτοιμοι να υπερβούν γι’ άλλη μια φορά τον εαυτό τους, να δώσουν ενέργεια και συναίσθημα μέσα από τις εμφανίσεις τους και να διεκδικήσουν τον τίτλο του νικητή.

Δείτε όσα δήλωσαν οι 4 κριτές στην κάμερα του πρωινού του ΑΝΤ1.

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