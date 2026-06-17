Στη σκηνή των 23ων Mad Video Music Awards απόψε, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, αναμένεται να ανέβει η ελίτ της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας και της pop σκηνής.

Οι καλλιτέχνες που θα πραγματοποιήσουν live performances και ανατρεπτικά ντουέτα περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο καυτά ονόματα της χρονιάς.

Οι live εμφανίσεις και τα acts της βραδιάς

Ελένη Φουρέιρα: Η απόλυτη pop star της χώρας ετοιμάζει ένα εκρηκτικό σόου με εντυπωσιακές χορογραφίες.

Dara: Η διεθνής guest star από τη Βουλγαρία έρχεται για ένα exclusive, ανατρεπτικό performance.

Κατερίνα Λιόλιου: Η τραγουδίστρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες (7 συνολικά) στα φετινά βραβεία.

Lila: Η ανερχόμενη pop-trap star που έχει κυριαρχήσει στα charts.

Apon: Ο καλλιτέχνης-φαινόμενο της χρονιάς με 6 υποψηφιότητες.

Klavdia: Με τη χαρακτηριστική της φωνή που θα ντύσει ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά acts.

FY & Trannos: Εκπροσωπώντας την urban και trap σκηνή με live performances που θα ξεσηκώσουν την αρένα.

Αντώνης Ρέμος: Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής θα δώσει το δικό του στίγμα στη βραδιά.

Μαρίνα Σπανού & Ακύλας: Οι εκπρόσωποι της έντεχνης και εναλλακτικής σκηνής που κέρδισαν το κοινό φέτος.

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Εκτός από τα live acts, στο στάδιο θα βρεθούν και οι υπόλοιποι μεγάλοι υποψήφιοι της βραδιάς, όπως η Μαρίνα Σάττι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Θοδωρής Φέρρης.

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