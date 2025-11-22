Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Για πρώτη φορά η Αποστολία Ζώη μίλησε ανοιχτά για τα χρήματα που έλαβε από το Nomads, όπου είχε αναδειχθεί μεγάλη νικήτρια του πρώτου κύκλου.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ και δεν δίστασε να αποκαλύψει λεπτομέρειες που μέχρι σήμερα παρέμεναν άγνωστες.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η Αποστολία εξήγησε πως αν και το έπαθλο ήταν μεγάλο, τα καθαρά χρήματα που έφτασαν τελικά στην τσέπη της ήταν λιγότερα και μάλιστα…καθυστέρησαν πολύ.

«Τα χρήματα ήταν φορολογημένα, το κράτος παίρνει ό,τι παίρνει… Έδωσα και χρήματα στον Οροκλό, γιατί πριν τον τελικό μου είχε προτείνει να “σπάσουμε” το ποσό. Συμφωνήσαμε να πάρει ο νικητής 75.000 ευρώ και ο δεύτερος 25.000. Μετά από ενάμιση χρόνο που πληρώθηκα, στη δική μου τσέπη μπήκαν 57.000 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συμμετοχή της στο Nomads το 2017 είχε συζητηθεί έντονα, καθώς η Αποστολία Ζώη ήταν από την αρχή μία από τις πιο δυνατές παρουσίες. Με αντοχή, ήθος και αθλητικότητα, κατάφερε όχι μόνο να ξεχωρίσει αλλά και να γίνει από τις πιο αγαπητές παίκτριες του κοινού και των συμπαικτών της. Η νίκη της, άλλωστε, είχε θεωρηθεί από όλους απολύτως δίκαιη.