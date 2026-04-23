Μια διαφορετική «Καλημέρα» θέλησε να μοιραστεί η Αποστολία Ζώη με τους διαδικτυακούς της φίλους, αυτή τη φορά από την εντυπωσιακή Οσάκα.

Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια δείχνει ιδιαίτερη αγάπη στα ταξίδια, βρέθηκε σε ένα σημείο που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο.

Σε ύψος που φτάνει τα 423 μέτρα, από ένα εντυπωσιακό παρατηρητήριο με γυάλινο δάπεδο, απόλαυσε τη θέα της πόλης κάτω από δυνατή βροχή. Το σκηνικό ήταν σχεδόν κινηματογραφικό, με την ομίχλη και τα σύννεφα να αγκαλιάζουν τα κτήρια, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Το στοιχείο που έκανε τη διαφορά ήταν το διάφανο πάτωμα, που αποκαλύπτει το κενό ακριβώς κάτω από τα πόδια. Μια εμπειρία που για πολλούς θα ήταν πρόκληση, ειδικά για όσους δεν τα πάνε καλά με τα ύψη.

Με χαμόγελο και ενθουσιασμό, έζησε τη στιγμή χωρίς φόβο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την πιο αυθόρμητη πλευρά της. Η εικόνα της πόλης από ψηλά, μέσα στη βροχή, φαίνεται πως την εντυπωσίασε βαθιά.